Hitzewelle trifft Frankreich: Bis zu 35 Grad in Paris

Nachdem es noch bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am Freitag geregnet hatte, zeigt sich in dieser Woche Sonne pur in der französischen Hauptstadt - und im ganzen Land. Zur Mitte der Woche soll es richtig heiß werden. Doch die Hitze soll sogar gefährliche Ausmaße annehmen: Der staatliche französische Wetterdienst Météo France warnt auf seiner Webseite vor einer relativ kurzen Hitzewelle, „die jedoch besonders intensiv ist“.

Wetter in Frankreich: Hitzewarnung für Dienstag und Mittwoch

Schon am Montag knacken viele französische Regionen die 30-Grad-Marke. Nur ganz im Norden und im äußersten Westen bleiben die Temperaturen knapp darunter. Besonders heiß wird es vor allem im Süden und Südwesten - am Mittelmeer und an der Atlantikküste. So sollen etwa in Toulouse und Bordeaux am Montag 38 Grad erreicht werden.

Am Dienstag wandert die große Hitze weiter Richtung Norden. 35 bis 36 Grad Celsius werden laut Météo France in weiten Teilen des Landes erreicht oder überschritten, außer in den Regionen Bretagne, Normandie, nördliches Pays-de-Loire, Hauts-de-France und Grand-Est.

Wetter in Paris: Hitzewarnung für einige Olympia-Tage

Der Wetterdienst gibt deshalb die gelbe Warnmeldung für Hitzespitzen aus. Auch Paris und sein Umland sind betroffen. Inmitten der Olympischen Spiele werden am Dienstag 35 Grad erreicht. Auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch werden die Temperaturen um die 22 Grad bleiben und der französischen Hauptstadt eine tropische Nacht bescheren.

Im Süden und Südosten Frankreichs sollen die Temperaturen am Dienstag um die 40 Grad erreichen. In der Nähe des Mittelmeers sollen die Tiefsttemperaturen über Nacht dabei auch nicht unter 25 Grad fallen. Die Hitzewelle soll bis Mittwochabend anhalten.

Hitzewelle in Frankreich: Das müssen Urlauber beachten

Was müssen Urlauberinnen und Urlauber bei der Hitze beachten? Jede Person sei von den hohen Temperaturen gefährdet, schreibt der Wetterdienst - auch gesunde Personen. Die Gefahr sei aber größer für ältere Menschen, Menschen mit chronischen Krankheiten oder psychischen Störungen sowie Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen.

Sportlerinnen und Sportler, sowie Menschen, die im Freien arbeiten, sollen auf Dehydrierung und Hitzschlag achten. Die Empfehlung an alle Menschen lautet, mehrmals täglich sowohl Wasser zu trinken als auch den Körper zu befeuchten. Während der heißesten Stunden solle man nicht nach draußen gehen. Wenn man aber hinaus müsse, dann soll man einen Hut und leichte Kleidung tragen - und sich zwei bis drei Stunden am Tag an einen kühlen oder klimatisierten Ort begeben.