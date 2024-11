Baby aus Wiener Krankenhaus spurlos verschwunden

In Wien wird seit Donnerstag nach einem Neugeborenen gesucht. Das eine Woche alte Mädchen verschwand nach Angaben der Polizei in einer Klinik. Daraufhin wurde das städtische Krankenhaus abgeriegelt. Beamte kontrollierten ein- und ausfahrende Fahrzeuge und durchkämmten das Gelände. Laut Medienberichten fehlt auch am Freitag noch jede Spur von dem Baby. Die Beamten ermitteln in alle Richtungen.

In der Nacht wurde die Suche vor Ort unterbrochen, berichtete die Polizei der APA. Am Freitag soll der Fall vom Landeskriminalamt weiter untersucht werden. Medienberichte, wonach ein Spürhund bei der Suche nach dem Neugeborenen an einem Mülleimer anschlug, wurden von der Polizei nicht bestätigt.

Wien: Pflegerin bemerkte das Verschwinden des Babys

Eine Pflegerin habe bemerkt, dass das Baby nicht in seinem Bettchen lag, hieß es von der Polizei. Zuvor habe die Mutter des Säuglings kurz das Zimmer in der Neugeborenen-Abteilung der Klinik verlassen. Einen stichhaltigen Hinweis, dass das Kind entführt wurde, gab es bisher nicht, konnte aber auch nicht ausgeschlossen werden. Die Eltern des gesuchten Kindes befinden sich derzeit in psychologischer Betreuung.

Ein Krankenwagen fährt an einem Schriftzug vor der Klinik Favoriten vorbei. In Wien wird fieberhaft nach einem Neugeborenen gesucht. Das eine Woche alte Kind verschwand nach Angaben der Polizei in einer Klinik. Foto: Georg Hochmuth, dpa/APA

Station derzeit nicht öffentlich zugänglich

Der Wiener Gesundheitsverbund gab gegenüber dem ORF -„Wien heute“ schriftlich bekannt, dass es „keinen offenen Zugang“ zur Station gebe. Die Türen seien versperrt: „Um Zugang zu erhalten, müssen Besucherinnen und Besucher bei einer Gegensprechanlage läuten. Nur wenn nachvollziehbar ist, dass man eine Zutrittsberechtigung hat, öffnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Türe.“ (mit dpa)