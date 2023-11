Blick hinter die Kulissen: Auf einen Kaffee mit Chefredakteur Peter Müller

In der neuen Folge "Auf einen Kaffee mit…" spricht Chefredakteur Peter Müller über seine Rückkehr in den Journalismus und seine Ziele für die Augsburger Allgemeine.

Von München nach Berlin über Brüssel und schließlich Augsburg. Peter Müller ist seit Mitte September Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen und hat als Journalist einige namhafte Redaktionen hinter sich gelassen - darunter die Welt am Sonntag und den Spiegel. Doch bevor Peter Müller in seine Heimat nach Schwaben zurückkehrte, wagte er einen Exkurs in die Brüsseler Politik und schrieb zwei Jahre lang Reden für die Präsidentin der Europäischen Kommission – Ursula von der Leyen.

Bei einem schwarzen Kaffee spricht der neue Chefredakteur darüber, wie die journalistische Distanz zu Politikerinnen und Politikern gewahrt werden kann und welche Projekte er im Medienhaus vorantreiben möchte. Wie er vom Jurastudium zum Journalismus kam und Experte für die CDU/CSU wurde, erzählt Peter Müller in einer neuen Folge "Auf einen Kaffee mit…".

Podcast „Auf einen Kaffee mit…“ bei Spotify und Apple Podcasts

Das Gespräch mit Peter Müller können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht über bekannte Anbieter finden Sie hier:

Felix Gnoyke, Laura Mielke und Celine Theiss sprechen in unserem neuen Podcast "Auf einen Kaffee mit…" mit Mitgliedern unserer Redaktion über deren Arbeit. Seit dem 1. August erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge.