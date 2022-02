Was bedeutet es, Trans-Frau zu sein?

Eine 22-jährige Augsburgerin erzählt im Podcast "Augsburg, meine Stadt" von ihrer Trans-Identität – und räumt mit gängigen Vorurteilen auf.

Leonie (22) aus Augsburg ist Trans-Frau. Bei der Geburt wurde ihr das männliche Geschlecht zugewiesen, doch sie sagt: Das bin ich nicht! Wie gingen Freunde und Familie mit ihrem Bekenntnis um? Erlebt sie Anfeindungen und Hass? Und wie viel Aufklärungsbedarf sieht sie noch in der Gesellschaft?

Im Podcast spricht Leonie, die ihren Nachnamen nicht in der Öffentlichkeit nennen will, über die Queer-Community in Augsburg und ihre Wünsche für die Zukunft.

