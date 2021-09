Afghanistan

15:10 Uhr

Wer sind die Menschen, die aus Afghanistan nach Deutschland evakuiert wurden?

Plus Fast 5000 Personen hat die Bundeswehr über eine Luftbrücke aus Kabul geholt – doch nur 248 davon sind tatsächlich Ortskräfte.

Noch keine zehn Tage ist es her, dass der letzte Airbus der Bundeswehr afghanischen Boden verlassen und Deutschland mit einem außenpolitischen Kapitel abgeschlossen hat, das vor allem für eines steht: das Scheitern des Westens. Hunderttausende Soldaten aus dutzenden Staaten, Hilfsgelder in Milliardenhöhe, ein beispielloser Einsatz der Internationalen Gemeinschaft über 20 lange Jahre – und trotzdem herrschen in Afghanistan wieder die Taliban. In einem letzten Kraftakt sollten zumindest jene Menschen gerettet werden, die über Jahre hinweg die Bundeswehr oder staatliche Hilfsorganisationen unterstützt hatten. Tatsächlich ist es der Bundesregierung gelungen, 4921 Menschen mittels Evakuierungsflügen aus Afghanistan zu holen.

