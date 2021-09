Afghanistan-Konflikt

vor 17 Min.

Afghanen warten auf Flüge in die USA: Zu Besuch im Terminal

Plus 16.000 Gerettete aus Afghanistan sollen von der Militärbasis Ramstein in die USA weiterfliegen. Sie wissen nicht, wo sie landen werden. Worauf sie aber hoffen.

Von Arne Bensiek

Er habe keine Ahnung, was für ein Leben vor ihm liegt, sagt Zubair Hakimi. „Ich kann gar nicht denken, ich lasse gerade alles einfach geschehen.“ Der 26-Jährige, hellblaues Hemd, gepflegter Vollbart, beigefarbene Mütze, steht im Flugzeughangar 5 der Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein. Aus Bauzäunen hat das US-Militär in der riesigen Halle neun provisorische Abfluggates gebaut, einen Terminal für bis zu 2300 Menschen. Durch das geöffnete Hangartor ist das Vorfeld der Airbase zu sehen, auf dem eine Handvoll Flugzeuge darauf wartet, Menschen wie Hakimi in die USA auszufliegen – in ein neues Leben fernab von Afghanistan, von wo das US-Militär sie evakuiert hat.

