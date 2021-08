Zehntausende Afghanen warten auf Rettung aus Deutschland

Die deutsche Luftbrücke ist beendet. Viele Menschen sitzen aber immer noch in Afghanistan fest. Die Bundesrepublik will ihnen helfen, das Land zu verlassen.

Die letzten US-Soldaten verlassen an diesem Dienstag Afghanistan. Gleichzeitig warten noch immer zehntausende Schutzbedürftige auf eine Rettung aus dem Land, das seit Wochen im Chaos versinkt. Allein die Bundesregierung zählt rund 40.000 Menschen, die in Deutschland aufgenommen werden sollen, die meisten von ihnen Ortskräfte und ihre Familien.

Über die von der Bundesrepublik organisierte Luftbrücke sind nach Angaben des Innenministeriums bisher 4587 Personen aus dem Land geholt worden, darunter aber nur einige hundert Ortskräfte. Das Auswärtige Amt will nun den restlichen Menschen dabei helfen, Afghanistan zu verlassen. Außenminister Heiko Maas bereist deshalb aktuell die Nachbarländer, um offene Fragen für eine solche Hilfsaktion zu klären. So könnte etwa Usbekistan zu einer Zwischenstation für Afghaninnen und Afghanen werden, die nach Deutschland weiterreisen wollen.

Bundesregierung will 40.000 Afghanen aufnehmen

Maas machte klar, dass Deutschland nur diejenigen bei der Ausreise unterstütze, die eine Zusage haben, dass sie in der Bundesrepublik aufgenommen werden. Er stellte außerdem in Aussicht, dass die Hilfsaktion noch lange andauern könnte: „Das ist ein Thema, das uns noch Wochen und wahrscheinlich auch Monate beschäftigen wird.“

Auf welchem Weg die Schutzbedürftigen das Land verlassen sollen – über den Flughafen oder auf dem Landweg – ist bisher noch nicht klar. Hinter den Kulissen wird allerdings daran gearbeitet, dass die Menschen überhaupt ausreisen dürfen. Ein Gesandter der Bundesregierung habe nach Angaben des Auswärtigen Amtes bisher bei Verhandlungen mit den Taliban in Katar erwirkt, dass Afghanen mit gültigen Ausreisepapieren auch nach dem Abzug der US-Truppen freies Geleit bekommen sollen. Bisher sei aber noch nicht klar, wie verlässlich diese Aussage ist.

UN-Sicherheitsrat will über Afghanistan-Resolution abstimmen

Der UN-Sicherheitsrat will noch am Montag über eine Resolution abstimmen, die zur sicheren Ausreise von Menschen aus Afghanistan führen soll. Das wichtigste UN-Gremium werde um 15 Uhr New Yorker Zeit, also 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, zusammenkommen, berichteten Diplomaten. Eine solche Resolution könnte unter anderem den Druck auf die Taliban erhöhen, Menschen eine sichere Ausreise aus Kabul zu gewähren. Die Vetomächte Russland und China hatten sich bei Verhandlungen am Wochenende Diplomaten zufolge offen für eine Einigung gezeigt. Eine Zustimmung sei aber noch nicht sicher, hieß es. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch