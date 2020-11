vor 31 Min.

Begleitung der Ehefrau auf Staatskosten? Gerd Müller weist Vorwürfe als „völlig absurd“ zurück

Exklusiv Die Bild am Sonntag berichtet, dass Entwicklungsminister Gerd Müller seine Frau auf Staatskosten mit auf Reisen genommen habe. Müller weist die Vorwürfe zurück.

Von Bernhard Junginger

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat einen Medienbericht zurückgewiesen, seine Ehefrau habe ihn auf Steuerzahlerkosten zu zahlreichen Dienstreisen ins Ausland begleitet. „Die Vorwürfe sind völlig absurd. Ich habe in dieser Legislaturperiode 24 Auslandsreisen unternommen. Meine Frau hat mich fünfmal in einem Regierungsflugzeug und viermal per Linienmaschine begleitet. Alle Kosten, die dadurch entstanden sind, wurden zu hundert Prozent privat bezahlt“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Diese Reisen haben etwa auch in Flüchtlingslager oder Elendsviertel geführt. Meine Frau ist mir gerade bei Gesprächen mit den betroffenen Frauen, bei Themen wie Beschneidung, Geburtenkontrolle oder Vergewaltigung eine Unterstützung“, betonte Müller.

Gerd Müller bezeichnet Vorwürfe der Bild am Sonntag als substanzlos

Die Bild am Sonntag hatte zuvor berichtet, der Minister stehe in der Kritik, weil er seine Ehefrau in Regierungsmaschinen mitgenommen, Oppositionspolitikern dies aber verwehrte habe. Zudem sei unklar, wie viel seine Frau für die Reisen bezahlt habe. Auch über angebliche kulinarische Sonderwünsche des Politikers hatte die Zeitung geschrieben. „Woher der Vorwurf stammt, ich habe Schwarzbrot extra nach Afrika einfliegen lassen, kann ich mir nicht erklären. Das trifft jedenfalls nicht zu“, sagte Müller unserer Redaktion und fügte hinzu: „Welchen Hintergrund diese substanzlosen Veröffentlichungen haben, weiß ich nicht.“

Über die Rolle seiner Ehefrau auf den Auslandsreisen sagte der CSU-Politiker: „In einigen Ländern, etwa in Afrika, haben es die Gastgeber als Zeichen der Wertschätzung empfunden, dass ich in Begleitung meiner Frau gekommen bin.“

