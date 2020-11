vor 49 Min.

Bund und Länder einig: Das sind die Corona-Regeln für den Dezember

Stundenlang sprachen Bund und Länder über Corona-Maßnahmen für den Dezember. Nun steht fest: Der Lockdown geht weiter. Welche Corona-Regeln künftig gelten.

Von Anika Zidar

Nach mehr als sieben Stunden Verhandlung war es schließlich soweit: Um 21.30 Uhr traten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor die Presse, um zu verkünden, was Bund und Länder zuvor beschlossen hatten.

Welche Kontakt-Beschränkungen gelten nun für den Monat Dezember? Wie lange der Teil-Lockdown noch geht, welche Corona-Regeln für Weihnachten gelten und ob an Silvester wegen des Coronavirus ein Böllerverbot gilt, lesen Sie in unserer Übersicht.

Wie lange dauert der Teil-Lockdown noch?

Der Teil-Lockdown, der bundesweit in ganz Deutschland schon Anfang November in Kraft getreten ist, wird zunächst bis 20. Dezember andauern.

Damit bleiben Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen für weitere vier Wochen geschlossen. Betroffene Betriebe können aber Finanzhilfen beantragen – das kostet Bund und Länder voraussichtlich rund 17 Milliarden Euro.

Wie viele Kontakte sind erlaubt?

Menschen in Deutschland sollten weiterhin jeden Kontakt vermeiden, der nicht dringend notwendig ist, sagte Kanzlerin Angela Merkel. Die bisher geltenden Kontaktbeschränkungen werden daher voraussichtlich bis Anfang Januar weiter gültig sein - und ab 1. Dezember noch verschärft: Ab 1. Dezember dürfen sich damit nur noch maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen (Kinder bis 14 Jahre nicht eingerechnet). Derzeit sind es noch zehn.

Was gilt für Weihnachten und Silvester?

Das Weihnachtsfest und den Silvesterabend sollen Familien im Kreise ihrer engsten Verwandten und Freunde feiern können. In der Zeit von 23. Dezember bis zum 1. Januar dürfen sich maximal zehn Personen treffen, unabhängig von den Haushalten, aus welchen sie stammen. Dabei werden allerdings Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren nicht mitgezählt.

Dürfen an Silvester Feuerwerke gezündet werden - oder gibt es ein Böllerverbot?

Bund und Länder empfehlen den Bürgern und Bürgerinnen, zum Jahreswechsel auf Feuerwerk und Böller zu verzichten. Auf belebten Plätzen und Straßen sollen Kommunen die Verwendung von Pyrotechnik untersagen, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. Auf ein generelles Böllerverbot verzichtet die Regierung aber.

Wie geht es in der Corona-Krise an Schulen und Kitas weiter?

Schulen und Kitas in Deutschland sollen in der Corona-Pandemie auch weiterhin grundsätzlich geöffnet bleiben. Die Weihnachtsferien sollen in diesem Jahr fast überall in Deutschland gleichzeitig am 19. Dezember beginnen. Für Schüler, die sich mit Corona angesteckt haben, und deren Mitschüler soll es einheitliche Regeln geben.

Positiv getestete Schüler sollen gemeinsam mit ihren Mitschülern - in der Regel die Schulklasse - sofort in eine fünftägige Quarantäne geschickt werden. Die Tage am Wochenende zählen mit. Nach fünf Tagen Quarantäne sollen Betroffene einen Schnelltest machen. Wer negativ ist, darf wieder in die Schule. Wer positiv ist, soll alle drei Tage erneut getestet werden, bis der Test negativ ausfällt.

Welche Corona-Regeln gelten für Geschäfte und Einzelhandel?

Um den Infektionsschutz im Handel zu gewährleisten, haben Bund und Länder Regeln beschlossen, wie viele Kunden in die Geschäfte dürfen. Bei kleineren Läden im Einzelhandel sind 10 Quadratmeter pro Kunde einzuhalten. Bei großen Geschäften mit mehr als 800 Quadratmetern sind 20 Quadratmeter pro Kunde einzuhalten.

Außerdem soll im Groß- und Einzelhandel die Maskenpflicht erweitert werden. Sie soll künftig auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen gelten. Die Bevölkerung wird außerdem aufgerufen, die Weihnachtseinkäufe möglichst auch unter der Woche zu tätigen.

Wo gilt in Handel und Öffentlichkeit Maskenpflicht?

Maskenpflicht gilt an allen Orten mit Publikumsverkehr, also in allen öffentlichen Einrichtungen und Wirtschaftsbetrieben. Auch an den Schulen soll weitgehend eine Maskenpflicht gelten.

Welche Regeln gelten zusätzlich in Corona-Hotspots?

Einzelne Bundesländer sollen die Möglichkeit haben, noch härtere Regeln zu verhängen, wenn eine Stadt oder ein Kreis den Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschreitet. (mit dpa)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

