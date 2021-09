Ampel oder Jamaika: Wohin steuert die FDP nach der Wahl?

Politik mit der AfD! Und dazu noch vernünftig.



Schauen wir uns mal das Spitzenpersonal Bayern an.



Landesliste AfD zur Bundestagswahl:



1. Boeringer , Peter - mit 94 % dorthin gewählt - bekannt für Verschwörungstheorien einer Neuen Weltordnung ähnlich wie Qanon

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Boehringer



2. Miazga , Corinna - Mitunterzeichnerin der Erfurter Resolution vom Flügelführer Björn Höcke - steht im Verdacht von einen "Politikberater" mit Hilfe von Geldern unbekannter Herkunft gefördert zu werden

https://de.wikipedia.org/wiki/Corinna_Miazga



3. Protschka , Stephan - stifte u.a. mit der NPD zusammen in Polen ein Denkmal für "Selbstschutzkämpfer" die zehntausende Polen im 2. Weltkrieg ermordet haben / Ermittlungen in Polen laufen - Mitglied der FB-Gruppe "Die Patrioten" wo Hitler verherrlicht wird - verbreitet eine Theorie eines von Mekrel geförderten Völkermords an Deutschen

https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Protschka



4. Byrstol , Petr - fliegt auch mal auf Kosten der Steuerzahler zu Schießübungen mit Rechtsextremen nach Südafrika - beschäftigt(e) mehrere Rechtsextremisten*innen ;-), die u.a. Rathausräume für rechtsextreme Gruppierungen einfordern, damit diese den Führergeburtstag feiern können - war in ein illegales Kriegswaffengeschäft verwickelt - ebenfalls durch einen "Politikberater" gefördert usw.

stand bis September 2017 unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, dies wurde auch gerichtlich bestätigt- Beobachtung endete nur, weil er Abgeordneter wurde

Wird mehrfach namentlich vom Verfassungsschutz zur Begründung einer Überwachung aufgeführt!!! Wen interessiert schon Verfassungstreue in der AfD ... scheinbar viele, sonst hätte es mit dem "Ritterschlag" nicht für Platz 4 gereicht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Petr_Bystron



5. Sichert , Martin -

https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Sichert

Der damalige Parteichef Lucke wollte ihn wegen Rechtsextremismus ausschließen.



Und mit sowas will man eine vernunftorientierte Politik betreiben? Wenn man Antisemitismus, Rassenlehre, Rassenhass usw. als Vernunft an sieht, dann ja. Aber das sagt auch viel über denjenigen aus.

Wenn Vernunft ist, dass man einen menschengemachten Klimawandel trotz zahlreicher wissenschaftlicher Belege leugnet, dann ja.

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/weltklimarat-bericht-vorab-101.html

https://www.helmholtz-klima.de/klimafakten/behauptung-schon-ueber-500-forscher-bezweifeln-den-menschengemachten-klimawandel



Vielleicht muss ja der AfD-Haussender RT noch mehr Angst und Stimmung machen.

https://de.wikipedia.org/wiki/RT_(Fernsehsender)#Zielgruppe

https://www.tagesschau.de/investigativ/impfgegner-corona-101.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE



Im Gegenzug stellt die AfD in Russland Wahlbeobachter, weil sich die OSZE wegen den vielen einschränkenden Auflagen weigert welche zu stellen. Und die AfD hat doch hier in Deutschland nun viel Erfahrung im Überwachen sammeln können.

https://www.afd.de/wahlbeobachtung/

https://www.tagesspiegel.de/politik/praesidentschaftswahl-in-russland-afd-abgeordnete-als-wahlbeobachter-in-russland-und-auf-der-krim/21085526.html

https://taz.de/Vor-Parlamentswahl-in-Russland/!5791827/

https://www.spiegel.de/ausland/parlamentswahl-in-russland-wahlbeobachter-wurden-wie-feindliche-elemente-behandelt-a-62783286-e389-4f0c-a41a-e9e8e438a110



Und ganz sicher haben viele aus Frust, dass die Union ein Bündnis mit der AfD ausgeschlossen haben lieber die FDP oder links gewählt oder sind der halt gleich ganz weg geblieben. Erklärt auch die gestiegene Wahlbeteiligung.

Die Ernennung von Laschet zum Kanzlerkandidaten hat auch keine Beduetung gehabt. Da wird sich die SPD aber freuen, die Trendwende ohne sehr tagkräftige Unterstützung der Konkurrenz hinbekommen zu haben. ;-)



Dann noch viele Spaß bei ihren maaßlosen schwarz-braunen Träumen.



