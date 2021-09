Wahlkreis Borken II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 20201 aus dem Wahlkreis Borken II gibt es hier. Unter anderem gehören Bocholt, Stadtlohn, Vreden, Rhede und Gescher zum Wahlkreis 126.

Der Landkreis Borken gehört liegt im Westmünsterland und wurde für die Bundestagswahl 2021 in zwei Wahlkreise unterteilt. Zum Wahlkreis Borken II gehören zwölf Gemeinden und Städte des Kreises, die übrigen fünf Orte sind im Wahlkreis Steinfurt I – Borken I vertreten. Diese Einteilung wird vorgenommen, damit alle 299 Wahlkreise, in denen bei der Bundestagswahl 2021 gewählt wird, ungefähr die gleiche Anzahl an Einwohnern haben. Wie die Bewohner des Wahlkreises Borken II bei der Wahl am 26. September abgestimmt haben, erfahren Sie hier in unserem Datencenter.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Borken II

Der Bundestag von Deutschland wird alle vier Jahre neu gewählt. Alle Wahlberechtigten der Bundesrepublik haben die Möglichkeit, zwei Stimmen zu vergeben. Die erste Stimme, die auf der linken Seite des Wahlzettels angekreuzt wird, gilt einem Kandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis. Der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen zieht per Direktmandat für die kommenden vier Jahre in den Bundestag ein - so werden die ersten 299 Sitze im deutschen Parlament besetzt.

Die Zweitstimme gilt einer Partei - je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze darf sie dann im neuen Bundestag besetzen. Unser Datencenter liefert am Wahlabend die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 aus dem Wahlkreis Borken II.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 126 mit Bocholt, Stadtlohn, Vreden, Rhede und Gescher

Insgesamt leben im Landkreis Borken, der auf der Niederrheinischen Tiefebene im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen liegt, 371.898 Menschen. Aufgrund der Größe des Landkreises wurden die Orte in mehrere Wahlkreise aufgeteilt. Zwölf der insgesamt 17 Gemeinden des Landkreises gehören zu Wahlkreis 126. Die Einwohnerzahlen und Orte finden Sie nachfolgend im Überblick - in Klammern stehen jeweils die Einwohnerzahlen (Stand Dezember 2020):

Bocholt (71.061)

(71.061) Borken (42.650)

(42.650) Gescher (17.246)

(17.246) Heiden (8.204)

Isselburg (10.758)

(10.758) Raesfeld (11.515)

(11.515) Reken (14.965)

(14.965) Rhede (19.319)

(19.319) Stadtlohn (20.290)

(20.290) Südlohn (9.370)

(9.370) Velen (13.112)

(13.112) Vreden (22.676)

Die anderen Orte des Landkreises Borken liegen im Wahlkreis Steinfurt I – Borken I.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Borken II der vergangenen Wahl

Bei der vorherigen Bundestagswahl, die 2017 stattfand, setzte sich Johannes August Röring von der CDU mit den meisten Erststimmenanteilen durch. Er erhielt mit 52,3 Prozent mehr als die Hälfte der Stimmen - die zweitplatzierten SPD-Politikerin Ursula Schulte wählten 25,3 Prozent der Wahlberechtigten. Insgesamt gaben im Wahlkreis Borken II 158.146 der 199.978 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 79,1 Prozent.

Die Zweitstimmen im Wahlkreis 126 verteilten sich so:

CDU : 47,0 Prozent

: 47,0 Prozent SPD : 21,5 Prozent

: 21,5 Prozent FDP : 13,1 Prozent

: 13,1 Prozent AfD : 6,0 Prozent

: 6,0 Prozent Grüne: 5,9 Prozent

Die Linke : 4,2 Prozent

: 4,2 Prozent Sonstige: 2,4 Prozent

SPD und CDU verloren jeweils etwa fünf Prozentpunkte, FDP und AfD gewannen im Vergleich zur vorangegangenen Wahl Stimmen hinzu.

