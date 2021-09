Wahlkreis Frankfurt am Main II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Frankfurt am Main II veröffentlicht. Der Wahlkreis umfasst den südöstlichen und nördlichen Teil der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main.

Wie hat der Wahlkreis Frankfurt am Main II bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt? Sobald die Auszählung startet, erfahren Sie es hier. Wir liefern Ihnen die jeweils aktuellen Ergebnisse für diesen Wahlkreis, zu dem unter anderem Ortsteile wie Sachsenhausen, Bonames und Eckenheim gehören.

Insgesamt ist Deutschland zur Bundestagswahl 2021 am 26. September in 299 Wahlkreise unterteilt. Über als 60 Millionen Frauen und Männer haben an diesem Wahlsonntag die Gelegenheit, ihre Stimmen abzugeben und zu bestimmen, welche Abgeordneten künftig im Bundestag sitzen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Frankfurt am Main II

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Frankfurt am Main II liefern wir Ihnen zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird. Anschließend bekommen Sie in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Jeder und jede Wahlberechtigte kann auf dem Stimmzettel zwei Kreuze setzen: Auf der linken Seite wird die Erststimme vergeben, auf der rechten die Zweitstimme.

Die Erststimme gilt einer Person. In jedem der 299 Wahlkreise in Deutschland treten Direktkandidaten an. Wer davon in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt ins Berliner Bundesparlament ein. So werden insgesamt 299 Abgeordnete bestimmt.

Für die weiteren mindestens 299 Sitze im Bundestag stellen alle Parteien für ihr Bundesland eine Liste mit Kandidaten auf - die sogenannte "Landesliste". Wie viele dieser Bewerber zusätzlich zu den Direktkandidaten ins Parlament einziehen, hängt ausschließlich von der Zweitstimme ab. Mit der wird eine Partei gewählt. Die Zweitstimme entscheidet also am Ende darüber, welcher Partei wie viele Sitze zustehen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 183: Was gehört zum Wahlkreis Frankfurt am Main II?

Der Wahlkreis umfasst von der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main die Ortsteile

Bergen-Enkheim

Berkersheim

Bonames

Bornheim

Eckenheim

Fechenheim

Frankfurter Berg

Harheim Kalbach

NiederErlenbach

Nieder-Eschbach

Niederrad

Nordend

Oberrad

Ostend

Preungesheim

Riederwald

Sachsenhausen

Schwanheim

Seckbach

Die übrigen Ortsteile von Frankfurt am Main gehören zum Wahlkreis 182.

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 223.942 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,0 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Frankfurt am Main II bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 lag bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Frankfurt am Main II die Bewerberin Bettina Margarethe Wiesmann von der CDU vorn - mit einem Stimmenanteil von 32,4 Prozent. Auf Platz 2 landete Ulrike Nissen ( SPD) mit 25,9 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerber Partei Erststimmen (%)

Bettina Wiesmann CDU 32,4 Ulrike Nissen SPD 25,9 Omid Nouripour GRÜNE 13,5 Monika Brigitte Cristann DIE LINKE 9,1 Katharina Schreiner FDP 8,1 Steffen Reichmann AfD 7,6

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Frankfurt am Main II (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 26,8 Prozent

: 26,8 Prozent SPD : 19,6 Prozent

: 19,6 Prozent GRÜNE: 15,5 Prozent

DIE LINKE: 11,7 Prozent

AfD : 8,0 Prozent

: 8,0 Prozent FDP : 14,3 Prozent

: 14,3 Prozent Die PARTEI: 1,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

Mehr Infos: