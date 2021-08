Neue Testpflicht: Für Ungeimpfte wird es ungemütlicher

Mit der auf medrxiv.org von Pfizer/BionTec veröffentlichten Studie NCT04368728 veröffentlichten 6-Monats-Studie wird sichtbar, dass der Impfstoff BNT162b2 keine erhöhte Wirkung gegen Tödlichkeit und schwere Verläufe einer CoVid19-Erkrankung haben. Gemäß Tabelle S4 sind von den Studienteilnehmern im Beobachtungszeitraum 29 gestorben, davon 15 unter den Geimpften und 14 unter den Nichtgeimpften.

Diese Folgestudie untersucht schon gar nicht mehr

Daten zu Autoimmunerkrankungen oder ADE unter den Geimpften, die von anderen Wissenschaftler aber diagnostiziert wurden.



Jeder Werbetreibende für Medikamente ist verpflichtet, am Ende zu erklären: „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“. Zu Corona-Impfungen wird dies irgendwie vergessen. Warum? Warum wird nirgends etwas zu Nebenwirkungen breit veröffentlicht? Hat der Gesundheitsminister und all die Politiker, die jetzt zum Impfen aufrufen, Nebenwirkungen irgendwie vergessen zu erwähnen oder tun sie das bewusst?



Zu den Langzeitnebenwirkungen wissen wir nichts - bringen aber Millionen Jugendliche dazu, einen nicht voll ausgetesteten Impfstoff an sich anwenden zu lassen, obwohl das Risiko für Jugendliche an Covid zu erkranken verschwindend gering ist.



Die Risikogruppe sind fast vollständig durchgeimpft. Warum soll darüber hinaus weiter Impfstoff an die verabreicht werden, die freiwillig für sich entschieden haben, lieber das Virus, als die Impfung zu bekommen? Eine eventuelle „Überlastung des Gesundheitssystems“ ist bei fast 80% Impfquote unter Erwachsenen nun wirklich nicht mehr zu erwarten.



Gerade der Verlauf der Pandemie in GB und Holland zeigt, dass sich die Delta-Variante in einer durchgeimpften Bevölkerung nicht behaupten kann.



Die Ergebnisse im Umgang mit der Pandemie in Schweden zeigen, dass die wie bei uns, aber ohne Zerschlagung des öffentlichen Lebens zu erreichen sind.



Wovor haben Geimpfte im Umgang mit Ungeimpften Angst? Das Risiko liegt doch bei denen, die für selbst und selbstbestimmt entschieden haben, sich nicht Impfen zu lassen.



Mir graut vor einer Welt, in der wir uns nur noch mit Abstand und Maske begegnen, in der wir große Zusammenkünfte ausschließen, Gemeinsamkeiten unterdrücken. All das, und die Verhinderung der Übergriffigkeit des Staates, hatten die Mütter und Väter des GG im Blick, als sie die Grundrechte formulierten. Für mich ist dieses Land Heimat, weil es diese Grundrechte verteidigt hat. Das hat man in Folge der Pandemie aber aufgegeben.



Wie der Gesetzgeber Heute eine „Pandemie nationaler Tragweite“ begründet, erschließt sich nicht, weil sie nicht begründet wird. Sie wird nur behauptet.



In Summe macht es mir Angst vor der Zukunft unserer Kinder und Enkel, wenn dieses Land weiter in die Richtung des allwissenden und allheilenden Staates verschoben wird, der vor der Selbstbestimmung des Individuums geschoben wird.

