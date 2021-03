vor 1 Min.

Flüchtlingskinder: Das sind Gesichter des Syrienkriegs

Seit Beginn des Kriegs in Syrien sind viele Kinder entwurzelt worden. Der Fotograf Muhammed Muheisen dokumentiert ihre Geschichten. Wir zeigen einen Teil seiner Bilder.

Von Yannick Dillinger

Hunderttausende Menschen haben seit Beginn des Syrienkriegs vor zehn Jahren ihr Leben verloren. Millionen Menschen ließen ihr Zuhause hinter sich und machten sich auf den beschwerlichen Weg in eine vermeintlich bessere Zukunft. Unter den Flüchtenden befanden und befinden sich viele Kinder - zum Teil in Begleitung ihrer Eltern, zum Teil auf sich alleine gestellt. Für viele von ihnen endet der mühsame Weg auf unbestimmte Zeit in der Sackgasse, im Flüchtlingslager: zum Beispiel in Jordanien oder in Griechenland.

Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, engagiert sich von Beginn des Konflikts an für die Kinder. Es sammelt Spenden, unterstützt vor Ort. Und: Unicef macht immer wieder aufmerksam auf das Leid der Kinder, die weit entfernt von ihrer Heimat, ihrer Familien und ihren Freunden in zum Teil unmenschlichen Bedingungen versuchen, zu überleben - und die Hoffnung nicht aufzugeben.

Zehn Jahre Krieg in Syrien: Unicef zeigt die Gesichter der Kinder

Anlässlich des zehnten Jahrestages des Syrienkriegs veröffentlicht Unicef Porträts von Flüchtlingskindern aus Syrien, die Teil der Bilderreportage "Voices" des Fotografen Muhammed Muheisen sind. In dieser Grafik stellt Muheisen die Porträtierten vor. Klicken Sie auf die Gesichter der Kinder, um zu erfahren, wer sie sind.

Der zweifache Pulitzer-Preisträger Muhammed Muheisen dokumentiert seit 2001 große Krisen und Konflikte in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und den USA. Seit über einem Jahrzehnt fotografiert er die Flüchtlingskrise in verschiedenen Teilen der Welt.

Muheisen sagt über seine Intention: "Für mich ist ein Bild nie nur ein Bild – es ist mehr. Es ist eine Geschichte, ein Zeugnis und eine Botschaft aus einem Teil der Welt an den anderen Teil der Welt. Durch meine Fotos werden diese Stimmen gehört und sichtbar."

Muhammed Muheisen dokumentiert seit 2001 große Krisen und Konflikte in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und den USA. Bild: Muheisen

Eine Arbeit, die an Muheisen nicht spurlos vorbeigeht. Über die zwölf Porträts der syrischen Flüchtlingskinder sagt er: "Ich habe die Hoffnung durch ihre Augen gesehen und Hoffnung ist alles, was sie haben." Er konzentriere sich hauptsächlich auf Kinder, "weil ich glaube, dass Kinder die wahren, oftmals verborgenen Leidtragenden von Konflikten sind. Kinder auf der ganzen Welt haben eines gemeinsam: Sie suchen Spaß, sie suchen Freude, sie suchen Glück. Egal woher sie kommen und unter welchen Umständen sie aufwachsen und leben."

