Grünen-OB Palmer fordert Notfallzulassung für Curevac-Impfstoff aus Tübingen

Im Werk lägen Millionen bereits Impfdosen bereit, sagt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Was fehle, sei die Endkontrolle in Brüssel.

Tübingens grüner Oberbürgerbürgermeiste Boris Palmer fordert eine deutsche Notfallzulassung für den in der baden-württembergischen Stadt produzierten Corona-Impfstoff von Curevac. „Ich ärgere mich auch darüber, dass in Tübingen Millionen Dosen Impfstoff bereitliegen, mit der hier entwickelten mRNA-Technologie, die auch Biontech und Moderna einsetzen“, sagte der Grünen-Politiker unserer Redaktion. „Curevac hat auf Vorrat Impfstoff produziert. Jetzt könnten diese Dosen Leben retten.“

Palmer kritisiert Geschwindigkeit der Zulassung

Die EU lasse sich jedoch ewig Zeit für die Zulassung, kritisierte Palmer. „Die Schein-Sicherheit von bürokratischer Prüfung wird über die reale Sicherheit eines Impfstoffes gestellt“ , sagte er. „Der Impfstoff hat hervorragende Daten, wahrscheinlich wird er am Ende der beste von allen auf dem Markt befindlichen Impfstoffen sein“, sagte Palmer. „Was fehlt, ist die Endkontrolle in Brüssel, um ihn endlich verwenden zu können. Da wäre eine Notfallzulassung genau richtig“, betonte er. „Wann sollte denn eine Notfallzulassung Sinn machen, wenn nicht in der dritten Welle dieser Pandemie?“ (dpa)

