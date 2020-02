vor 53 Min.

Ist sie die Übergangslösung für Thüringen? Christine Lieberknecht im Porträt

Christine Lieberknecht war fünf Jahre lang Thüringer Ministerpräsidentin. Nun könnte die CDU-Frau noch einmal zurückkehren - wenn auch nur für wenige Wochen.

Von Rudi Wais

Erfurt im September 2014. Christine Lieberknecht ahnt schon, dass es knapp werden könnte bei der Landtagswahl - über ihren Konkurrenten Bodo Ramelow aber verliert sie trotzdem kein böses Wort. „Wir schätzen und achten uns als Menschen“, sagt sie. Wo ihre Vorgänger Bernhard Vogel und Dieter Althaus noch darauf achteten, nur ja nicht mit dem Spitzenkandidaten der Linken fotografiert zu werden, versucht die damals amtierende Thüringer Ministerpräsidentin es mit demonstrativer Normalität. Mit Respekt – und, wie man heute weiß, auch mit einem Schuss Naivität.

Christine Lieberknecht hat sich nie vor schwierigen Situationen gedrückt

Wenige Wochen später ist der Machtmensch Ramelow neuer Regierungschef – und die gelernte Pastorin aus dem Weimarer Land nur noch einfache Abgeordnete im Landtag. Eine Frau, die die Politik des Landes ein Vierteljahrhundert als Ministerin, Fraktionsvorsitzende, Landtags- und Ministerpräsidentin mit geprägt hat und nun, als Polit-Rentnerin, noch einmal spektakulär zurückkehren könnte auf die Erfurter Bühne. Ramelow hat vorgeschlagen, die CDU-Frau für eine Übergangszeit von wenigen Wochen bis zur angestrebten Neuwahl zur Ministerpräsidentin zu wählen.

Abgesehen davon, dass das gute Verhältnis der 61-jährigen zu Ramelow vielen ihrer Parteifreunde in Thüringen schon länger suspekt ist: Vor kniffligen Situationen gedrückt hat Christine Lieberknecht sich nie. Noch zu realsozialistischen Zeiten machte sie sich für eine Reform der Ost-CDU stark, nach der Wende gehörte sie als junge Ministerin 1992 zu den treibenden Kräften beim Sturz des in eine Stasi-Affäre verstrickten Ministerpräsidenten Josef Duchac - und auch bei ihrer Wahl zur Ministerpräsidentin 2009 bewies sie Stehvermögen. Nachdem ihr in den ersten beiden Wahlgängen jeweils eine Stimme gefehlt hatte, setzte sie sich im dritten umso deutlicher durch. Ihr Gegenkandidat schon damals: Bodo Ramelow.

Lieberknecht hatte mit Widerständen in der Thüringer CDU zu kämpfen

Nach der Sozialdemokratin Heide Simonis in Schleswig-Holstein wurde Christine Lieberknecht, Mutter zweier Kinder und mit einem Pastorenkollegen verheiratet, damit die zweite Frau an der Spitze eines Bundeslandes. Mal ausgleichend, wie im Wahlkampf gegen Ramelow, mal resolut wie im Streit um die Milliardenhilfen des Bundes für die Opfer des großen Hochwassers im Sommer 2013, hatte sie ein schweres politisches Erbe zu verwalten. Die Zeit der sicheren absoluten Mehrheiten, auf die ihre Vorgänger noch bauen konnten, war auch in Thüringen vorbei, die Suche nach geeigneten Koalitionspartnern schon damals schwierig - von den Widerständen im eigenen Lager gar nicht erst zu reden. Unter den Landesverbänden der CDU ist der Thüringer einer mit besonders starken Fliehkräften.

Entsprechend leicht fiel es Christine Lieberknecht, von der Macht zu lassen. „Politik war für mich nie das Einzige im Leben“ sagte sie, als sie auf eine erneute Kandidatur für den Landtag verzichtete und erst einmal auf eine Pilgerreise ging. Dass Bodo Ramelow sie noch einmal brauchen würde - das hatte sie damals sicher nicht auf ihrer Rechnung.

