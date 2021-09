Die Impfkampagnen überzeugen Impffaule nicht mehr

Plus Immer wieder werben Politiker mit Appellen in der Bevölkerung für eine Corona-Impfung. Doch die Mahnungen verpuffen - und die Art der Impfkampagne nervt mittlerweile.

Die von der Corona-Pandemie geplagten Deutschen müssen jetzt wohl ein neues Wort lernen. Es gibt nunmehr nicht nur eine Impfmüdigkeit, sondern auch eine Impfkampagnenverdrossenheit. Das ist jedenfalls das Gefühl, das nach jüngsten Pressekonferenz zurückblieb, auf der Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler zum x-ten Male für das Impfen warben. Ganz klar: Das Thema ist ernst und es soll auch weiterhin geimpft werden. Aber die Art, wie die Politik damit umgeht, nervt mittlerweile ungeheuer.