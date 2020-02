vor 54 Min.

Merkel: Ministerpräsidentenwahl in Thüringen rückgängig machen

Angela Merkel hat sich zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen geäußert. Die Wahl von Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD hält sie für "unverzeihlich".

Von Stefan Lange

Kanzlerin Angela Merkel hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit AfD-Stimmen als "unverzeihlich" kritisiert. Das Ergebnis dieses Vorgangs müsse rückgängig gemacht werden, sagte Merkel am Donnerstag bei einem Besuch in Südafrika. Weiter sagte sie: "Es ist die Rede von Neuwahlen in Thüringen. Das ist eine Option."

Zuerst hatte sich die Bundeskanzlerin gar nicht zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen geäußert. Stundenlang war sie in der Luft, um nach Pretoria in Südafrika zu fliegen, der ersten Station ihrer Afrika-Reise. Dann tat sie es am Donnerstagmorgen doch, und zwar ein in einem eher ungewöhnlichen Vorgang. Merkel schaltete ihrem Statement auf der Pressekonferenz in Pretoria eine "Vorbemerkung" zu den Vorgängen in Thüringen vor. Diese Art des Vortrags und vor allem der Inhalt zeigten, wie sehr Merkel von den Ereignissen im Erfurter Parlament betroffen ist.

Nach Thüringen-Wahl: Koalitionsausschuss tagt am Samstag

"Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich, nämlich dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen", sagte Merkel. Sie erklärte, sie habe mit den Parteivorsitzenden der SPD, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, und mit Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) gesprochen und die Einberufung eines Koalitionsausschusses am Samstag vereinbart.

Merkel sprach von einem schlechten Tag für die Demokratie. "Es war ein schlechter Tag, der mit den Werten der Demokratie und der CDU gebrochen hat“, sagte sie. Das Ergebnis könne nicht mit dem in Übereinstimmung gebracht werden, "was die CDU tut".

Angela Merkel erfuhr im Flugzeug von Wahlergebnis in Thüringen

Kanzlerin Merkel war am Mittwochabend um 23 Uhr deutscher Zeit in Südafrika gelandet. Sie und ihre Delegation erfuhren während des knapp zwölfstündigen Fluges von Berlin nach Pretoria von der "Schande von Erfurt". Doch Merkel äußerte sich zunächst nicht.

Zwei Meinungen gab es dazu. Die eine: Sie kann die Situation nicht aus dem Flugzeug heraus bewerten, weil das die Sache unnötig überhöht. In der Tat kommt es praktisch nie zu solch einem Statement, während die Regierungsmaschine noch in der Luft ist. Und als Merkel in Pretoria landete, war es dort Mitternacht. Die andere Meinung: Zu einem Vorgang von solch politischer, wohl gar historischer Bedeutung muss sich die Regierungschefin und ehemalige CDU-Vorsitzende unbedingt äußern. Und zwar sofort, egal an welchem Ort. Am Donnerstagvormittag deutscher Zeit äußerte sie sich nun. (mit dpa)

Sämtliche Entwicklungen rund um die Wahl von Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten gibt es hier im Live-Blog.

Lesen Sie auch den Kommentar: Was im Thüringer Landtag vor sich ging, ist eine Schande

