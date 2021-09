Porträt

06:15 Uhr

Wie Peter Neumann vom IS-Experten zum Laschet-Berater wurde

Plus Der Würzburger Terrorismusexperte Peter Neumann unterstützt jetzt den CDU-Kanzlerkandidaten im Wahlkampf. Wieso er nach einem Sieg der Union eine Rolle in der Bundespolitik spielen könnte.

Von Benjamin Stahl

Es ist ein Satz von Peter Neumann, der in seiner Grundaussage nun schon zweimal in seiner Heimatstadt traurige Realität wurde. Attentätern sei es im Prinzip möglich, sich jemanden in der Würzburger Innenstadt zu „greifen und ihn dort zu enthaupten“, sagte der Terrorismusexperte in einem Interview mit dieser Redaktion. 2014 war das. „Panikmache“ wurde ihm damals vorgeworfen. Dann kommen zuerst der Axt-Anschlag 2016, fünf Jahre später, im Juni dieses Jahres, das Messer-Attentat mit drei Toten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

