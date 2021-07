Würzburg

vor 18 Min.

Attentat in Würzburg: Tatverdächtiger kommt in eine Klinik

Plus Das Motiv für die Tat in Würzburg ist noch unklar. Und das Ergebnis der Blutprobe des Täters liegt immer noch nicht vor. In welchem Zustand sich der 24-Jährige befindet.

Von Benjamin Stahl und Manfred Schweidler

Der 24-jährige Somalier, der am 25. Juni in der Würzburger Innenstadt drei Frauen mit einem Messer getötet und mehrere Personen teils lebensgefährlich verletzt hat, soll an diesem Dienstag vom Gefängnis in eine psychiatrische Klinik verlegt werden. Die Ermittlungen gestalten sich offenbar weiterhin schleppend. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München erklärte, hat sich der Täter bislang nicht zur Tat geäußert.

