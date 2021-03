vor 27 Min.

Rückzug aus der CSU-Fraktion: Jetzt spricht Alfred Sauter

Exklusiv Noch bevor CSU-Chef Markus Söder seine Pressekonferenz beginnen kann, geht Sauter in die Offensive. Er zieht sich aus der Landtagsfraktion zurück und äußert sich enttäuscht.

Die CSU-Spitze und der in Ungnade gefallene Alfred Sauter liefern sich eine Art Wettlauf um die Deutungshoheit um den politischen Rückzug des langjährigen Landtagsabgeordneten. Um 13 Uhr hat CSU-Chef Markus Söder zu einer Pressekonferenz geladen, in der es um grundlegende Konsequenzen aus den fragwürdigen Masken-Geschäften gehen soll. Kurz zuvor geht Sauter selbst in die Offensive. In einem Schreiben an CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer, das unserer Redaktion vorliegt, nimmt er kein Blatt vor den Mund.

Masken-Affäre: Alfred Sauter weist Vorwürfe zurück

"Selbstverständlich sehe ich, dass sich die Fraktion in einer schwierigen Lage befindet, was ich sehr bedauere. Damit die Fraktion und unsere Partei nicht weiterhin wegen der mir gemachten Vorwürfe in Misskredit gebracht werden kann, habe ich mich entschlossen, meine Mitgliedschaft in der Fraktion bis zum Ende des Verfahrens ruhen zu lassen", schreibt Sauter. Und fügt hinzu: "Ich tue dies, obwohl ich überzeugt bin, in keiner Weise gegen meine Abgeordnetenpflichten und gegen Gesetze verstoßen zu haben."

Alfred Sauter äußert sich zu den Vorwürfen gegen ihn. Bild: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Sauter will ab sofort - bis zum Abschluss des Verfahrens gegen ihn wegen des Verdachts der Bestechlichkeit - nicht mehr an Fraktionssitzungen teilnehmen. Er kommt damit einer Abstimmung am kommenden Donnerstag zuvor. Die CSU-Abgeordneten sollten dann über Sauters Schicksal abstimmen. Für einen Ausschluss aus der Landtagsfraktion hätten sie eine Zwei-Drittel-Mehrheit gebraucht. Dass dem Ex-Justizminister und dienstältesten schwäbischen Abgeordneten nach dieser dramatischen Woche noch genug Kollegen beiseite gesprungen wären, um den Rauswurf zu verhindern, galt als fraglich.

Sauter äußert sich in seinem Schreiben an Kreuzer auch dazu. Er wirft dem Fraktionschef eine fragwürdige Rechtsauffassung vor: "Der Ausschluss aus der Fraktion ist ein sehr schwerwiegender Eingriff in die verfassungsrechtlichen Statusrechte des Abgeordneten. Einen Abgeordneten — in meinem Fall nach einer 31-jährigen Mitgliedschaft - vor einer rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechenden Sachverhaltsaufklärung auf Verdacht hin auszuschließen, ist mit den verfassungsrechtlichen Statusrechten des Abgeordneten unvereinbar." Nach seinem Rückzug hält Sauter "zusätzliche Sanktionen seitens der Fraktion nicht nur für "überflüssig, sondern auch rechtswidrig".

13 Bilder "Nebenjob: Abgeordneter": Die Karriere von Alfred Sauter

Alfred Sauter will alle Parteiämter niederlegen

Schon am Samstagabend war durchgesickert, dass Sauter, der die Vorwürfe bislang weitgehend an sich abperlen ließ, nun doch einschneidende persönliche Konsequenzen ziehen wird. In der Sondersitzung des Bezirksvorstandes der CSU Schwaben am Sonntagnachmittag will er nach Informationen unserer Redaktion eine Erklärung abgeben. Die entscheidende Botschaft: Der 70-Jährige wird alle Parteiämter niederlegen.

Sauter tritt also nicht nur nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze des CSU-Kreisverbands zurück. Er gibt auch seinen einflussreichen Posten als Vorsitzender der CSU-Finanzkommission auf, mit dem ein Sitz im CSU-Präsidium und im Parteivorstand, also im engsten Führungszirkel der Partei, verbunden ist.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen