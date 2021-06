Die kleinen Gesten: Joe Biden überrascht seine Frau Jill zum Geburtstag

Auch nach fast 44 Jahren Ehe setzt der US-Präsident noch auf die kleinen Gesten. Vielleicht hat das Paar auch deshalb menschliche Tragödien gemeinsam durchgestanden.

Neulich hat es Joe Biden mal wieder in die Nachrichten geschafft. Nun werden Sie vielleicht sagen: Na und, der Mann ist schließlich Präsident der Vereinigten Staaten? Bemerkenswert ist das in der Tat auch nur wegen des Anlasses: Der 78-Jährige hatte sich auf einer Wiese vor dem Weißen Haus spontan gebückt – um eine Pusteblume für seine Frau Jill zu pflücken.

Joe Biden pflückt eine Pusteblume für die First Lady Jill Biden. Foto: Manuel Balce Ceneta, dpa

Dass diese kleine Geste den US-Fernsehsendern eine besondere Erwähnung wert war, mag damit zusammenhängen, dass die Atmosphäre zwischen Bidens Vorgänger Donald Trump und dessen First Lady Melanie vor laufenden Kameras meist so frostig war, dass jedwedes Pflänzchen noch vor dem eigentlichen Pflückvorgang freiwillig erfroren wäre. Viele Amerikaner scheinen nach vier Jahren Eiszeit fast vergessen zu haben, dass ein Präsident gar nicht zwingend jeden Tag einen Wutanfall haben und wüste Drohungen ausstoßen muss.

Einen Tag Auszeit am Meer zum 70. Geburtstag müssen drin sein

Biden ist übrigens ein Serientäter in Sachen Romantik. Zum 70. Geburtstag seiner Frau hat er sich nun eine Auszeit genommen, um mit ihr einen Tag am Meer zu verbringen – inklusive Radtour. Dass sie dabei an einem Fotografen vorbeikamen? Reiner Zufall. Ganz bestimmt. Nicht! Trotzdem wäre es wohl ein Irrtum, den Ausflug als PR-Nummer abzutun.

Jill und Joe sind seit fast 44 Jahren verheiratet. Sie haben zusammen nicht nur Siege erlebt, sondern auch menschliche Tragödien durchgestanden – vielleicht auch deshalb, weil er ihr ab und zu mal spontan ein Blümchen pflückt.

Lesen Sie dazu auch: