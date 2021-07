Unwetter

vor 18 Min.

"Vom Wasser überflutet": Deshalb war cdu.de über Stunden hinweg nicht erreichbar

In Rheinbach stehen die Server, die cdu.de ins Internet bringen. Der Ort ist eine der besonders vom Unwetter getroffenen Kommunen in Deutschland.

Das Hochwasser in NRW hat sich am Donnerstag auch auf die Erreichbarkeit der CDU ausgewirkt: Die parteieigene Internetseite blieb stundenlang offline. Das Gebäude, in dem die Server stehen, war mit Wasser vollgelaufen.

Von Yannick Dillinger

Themen folgen