Wahlkampf

06:38 Uhr

Annalena Baerbock - die Frau an Habecks Seite

Als Kanzlerkandidatin wollte sie die Grünen an die Macht führen und stach dafür Robert Habeck aus. Doch wegen ihrer Schwäche ist Annalena Baerbock jetzt auf ihn angewiesen.

Von Christian Grimm

Die Tragik der Annalena Baerbock ist, dass man sie sich nicht ohne Robert Habeck denken kann. Sie könnte mit Armin Laschet eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Laschets Habeck heißt Markus Söder. Vieles, was Baerbock falsch gemacht hat, macht auch Laschet falsch .

