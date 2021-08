Schwacher Wahlkampf, schlechte Umfragen: Es brennt in der Union

Plus Armin Laschet ist kurz davor, sich als Kanzlerkandidat quasi in Luft aufzulösen. Er zieht CDU und CSU immer weiter nach unten, klagen seine Kritiker.

Es könnte für Armin Laschet doch ganz gut laufen. Jedenfalls dann, wenn er nur Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wäre. Sein Bundesland feiert das 75-jährige Bestehen, die finanziellen Folgen der Flutkatastrophe sind abgemildert und er kann verkünden, dass NRW über das übliche Maß, wie es die Bundesländer sonst regeln, hinaus Ortskräfte aus Afghanistan aufnehmen will. Das wären alles gute Nachrichten, die sein Ansehen im Land mehren würden.