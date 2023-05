Afrika

12:07 Uhr

Afrikanische Union: Mitglieder, Ziele - alle Infos

Bundeskanzler Scholz will die Afrikanische Union in die G20 aufnehmen. Welche Länder sind Mitglieder der AU? Was sind die Ziele, was ist die Geschichte? Ein Überblick.

Von Victoria Schmitz Artikel anhören Shape