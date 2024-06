So hat die Region bei der Europawahl 2019 gewählt

Von Jakob Stadler - vor 18 Min.

Vor der Europawahl werfen wir mit mehreren Grafiken einen Blick zurück auf 2019: Wo in der Region erreichte die AfD über 20 Prozent? In welcher Gemeinde landeten die Freien Wähler auf Platz 1?

Als 2019 die Wahl zum Europäischen Parlament stattfand, hatte von Covid19 noch niemand gehört, der Eurovision Song Contest fand ein Wochenende zuvor in Israel statt und Großbritannien nahm als Noch-EU-Mitglied ein letztes Mal an der Europawahl teil. Seitdem ist viel passiert und das damals gewählte europäische Parlament hat eine Reihe wichtiger Entscheidungen getroffen. Im Juni 2021 etwa hat es festgelegt: Bis 2030 müssen die Emissionen in der EU um 55 Prozent gesenkt werden – und bis 2050 muss die Union klimaneutral sein. Weitere wichtige Abstimmungen des Parlaments betrafen die Migrationspolitik oder die europäische Verordnung über künstliche Intelligenz. Die Gesetzte, die das EU-Parlament verabschiedet, haben großen Einfluss – daher ist entscheidend, wer in dieses Parlament gewählt wird. Kurz bevor am 9. Juni 2024 das nächste europäische Parlament gewählt wird, werfen wir ein Blick auf die Ergebnisse von vor fünf Jahren.

Vor der Europawahl 2024: Ein Blick zurück auf 2019 und die Ergebnisse in der Region

Auf Europäischer Ebene ging 2019 die Fraktion der Europäischen Volkspartei, zu der aus Deutschland CDU und CSU gehören, als Sieger hervor. Auch wenn die Christdemokraten einige Sitze verloren – mit 182 der 751 Sitze stellten sie weiterhin die größte Fraktion. Ähnlich war das Bild innerhalb Deutschlands: CDU und CSU verloren zwar, erreichten mit etwa 29 Prozent aber das beste Ergebnis aller angetretenen Parteien. Die CSU holte in Bayern mehr als 40 Prozent und büßte anders als die Schwesterpartei CDU keine Stimmen ein. Eine Auswertung der Wahlergebnisse in den Städten und Gemeinden unserer Region zeigt aber, dass die Ergebnisse teils auch zwischen benachbarten Ortschaften stark schwanken.

