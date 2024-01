Fragen Sie Karl-Theodor zu Guttenberg

Der frühere Bundesverteidigungsminister kommt zu unserem Live-Interview nach Augsburg. Sie können dabei sein und ihm Ihre Fragen stellen.

Er war einer der beliebtesten Politiker in Deutschland, mancher hielt ihn schon für den nächsten Kanzler, ehe eine Plagiatsaffäre seine Karriere jäh beendet hat. Karl-Theodor zu Guttenberg kennt die Höhen und Tiefen, die Politiker durchlaufen müssen. Wie geht man mit dem persönlichen Scheitern um? Wie schafft man es, sich neu zu motivieren und zurückzukehren in die Öffentlichkeit? Wie blickt er auf den Kosmos Politik, der auch sein Leben geprägt hat? Würde er zurückkehren in die Berliner Politik? Über diese und viele weitere Fragen wollen wir in der nächsten Ausgabe unserer Gesprächsreihe "Augsburger Allgemeine Live" reden.

Stellen Sie Karl-Theodor zu Guttenberg Ihre Fragen

Am Donnerstag, 25. Januar, stellt sich der frühere Bundesverteidigungsminister und CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg den Fragen unserer Chefredakteure Andrea Kümpfbeck und Peter Müller. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich einbringen. Schreiben Sie uns gerne schon jetzt an live@augsburger-allgemeine.de, welche Fragen sie zu Guttenberg stellen wollen. Oder seien Sie selbst dabei und sichern sich ihre Tickets für unser Live-Interview online unter augsburger-allgemeine.de/ticket. Die Schutzgebühr beträgt fünf Euro.

Zu Guttenberg hat nach seinem Rücktritt als Minister für längere Zeit in den USA gelebt. Der 52-Jährige ist Autor des Buches "3 Sekunden", in dem er das widersprüchliche Lebensgefühl unserer Zeit in kurze Geschichten fasst.

15 Bilder Kanzler Scholz bei "Augsburger Allgemeine Live": Die Bilder des Abends Foto: Bernhard Weizenegger

Veranstaltungsort für das "Augsburger Allgemeine Live" ist diesmal die Teehalle im Hotel Maximilians in der Maximilianstraße 40 in Augsburg. Beginn ist um 18.30 Uhr, das Ende gegen 20 Uhr.

Lesen Sie dazu auch