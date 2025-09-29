Stellen Sie Ihre Fragen an Robin Alexander

Wie war das genau mit der gescheiterten Wahl der Verfassungsrichter vor der Sommerpause? Welchen Beratern und Freunden vertraut Friedrich Merz in seinem engsten Umfeld? Wie ist das im Flugzeug mit dem Kanzler zum Besuch bei Donald Trump? Und: Wie stehen die Chancen, dass die demokratischen Parteien das Land doch wieder nach vorne bringen und den Höhenflug der AfD stoppen? Über all diese Themen möchten wir reden – in der nächsten Ausgabe von „Augsburger Allgemeine Live“.

Unser Gast ist diesmal der Top-Journalist Robin Alexander. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Zeitung Welt, Gastgeber eines der einflussreichsten Polit-Podcasts in Deutschland („Machtwechsel“) und bekannt als Politik-Erklärer in vielen Talkshows. Sein Buch zu den Hintergründen der Flüchtlingspolitik Angela Merkels („Die Getriebenen“) war der politische Besteller des Jahres 2017. Und auch sein neuer Titel „Letzte Chance“ über das Ende der Ampel-Regierung und die Herausforderungen für Kanzler Merz und seine sogenannte Große Koalition ist Pflichtlektüre für politisch Interessierte.

Am Dienstag, 7. Oktober, kommt Robin Alexander

Erleben Sie Robin Alexander am Dienstag, 7. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Stadtbücherei Augsburg, S-Forum, Ernst-Reuter-Platz 1, im Gespräch mit unserer Chefreporterin Stephanie Sartor und unserem Chefredakteur Peter Müller. Und natürlich wollen wir, wie immer in diesem Format, auch wissen, was Sie wissen wollen, liebe Leserinnen und Leser. Ihre Fragen können Sie uns schon vorab per Mail an live@augsburger-allgemeine.de schicken. Ihr Ticket für den Abend mit Robin Alexander können Sie sich unter augsburger-allgemeine.de/ticket sichern. Wir freuen uns schon auf Sie. Ihre Redaktion