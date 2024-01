Bauernproteste vor Höhepunkt: Großdemonstration am Brandenburger Tor

Die Protestwoche der Landwirte soll am Montag ihren Höhepunkt erreichen. In Berlin werden 5000 Traktoren und 10.000 Menschen zu einer Großdemonstration erwartet.

Nach bundesweiten Aktionen in der vergangenen Woche sollen die Bauernproteste am Montagmittag bei einer Großdemonstration gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung in Berlin ihren Höhepunkt erreichen. Tausende Landwirte werden erwartet. Auf der Kundgebung soll neben Vertretern der Verbände auch Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP) sprechen. Doch er dämpfte schon vorab die Erwartungen, dass auf die Subventionsstreichungen komplett verzichtet werde.

Bauernproteste am Montag: 10.000 Menschen bei Demo in Berlin erwartet

Bauernverbände und der Speditionsverbands BGL haben zu der Großdemonstration in Berlin aufgerufen. "Noch einmal soll der Politik verdeutlicht werden, was es bedeutet, die Wettbewerbsfähigkeit und die Existenz der Landwirte und mittelständischen Transportunternehmen aufs Spiel zu setzen", erklärten die Verbände. Aus dem gesamten Bundesgebiet sollen etwa 5000 Traktoren und Landmaschinen zur Kundgebung nach Berlin unterwegs sein, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Zudem seien rund 10.000 Menschen angemeldet worden. "Insbesondere die nach Berlin hineinführenden Bundes- und Landstraßen werden stark frequentiert sein."

Zahlreiche Landwirte positionierten sich bereits am Wochenende mit ihren Traktoren in Berlin. Bereits etliche Stunden vor Beginn der Großdemonstration hatte die Polizei am Sonntagabend keine Traktoren mehr auf die Kundgebungsfläche in der Innenstadt gelassen. "Es geht nichts mehr", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Fläche sei dicht, wer jetzt noch komme, werde zur Ausweichfläche mit genug Parkplätzen auf den Olympischen Platz geleitet. Überall

Am Montag wollen sie auf etwa einem einem halben Dutzend Routen von mehreren Seiten ins Zentrum fahren und auf der Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor zusammenkommen. Neben den Traktoren werden auch Busse und Lkws erwartet, die zur Kundgebung anreisen. Auch Spediteure und Handwerker unterstützen den Protest.

Demo in Berlin soll Höhepunkt der Bauernproteste sein

Die Kundgebung in Berlin soll der Höhepunkt der Bauernproteste sein. Die Aktionswoche der Landwirte startete am vergangenen Montag und sorgte bundesweit für Verkehrsbehinderungen, weil beispielsweise zeitweise Autobahnauffahrten blockiert wurden.

Auslöser der Proteste war, dass die Ampel-Koalition wegen der derzeitigen Haushaltsnöte im Dezember beschlossen hatte, die Steuervergünstigungen für Agrardiesel sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Nun ruderte die Ampel aber zurück. Die geplanten Kürzungen sollen teilweise zurückgenommen werden. Wie die Bundesregierung mitteilte, soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen.

Bayerischer Bauernverband will womöglich weiter protestieren

Der Deutsche Bauernverband fordert aber, die Kürzungen komplett zurückzunehmen. "Für eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft sind eine Förderung von Agrardiesel sowie die Kfz-Steuerbefreiung unerlässlich", hieß es. Der Bayerische Bauernverband will noch "eine Schippe drauf" legen, falls die Ampelkoalition ihre Pläne nicht zurücknimmt. "Wir haben bisher davon abgesehen, Infrastruktur zu blockieren, etwa die Lebensmittelversorgung. Aber wir lassen uns nicht einfach mehrere Monatseinkommen aus der Tasche ziehen", sagte Verbandspräsident Günther Felßner im Gespräch mit unserer Redaktion. (mit dpa)