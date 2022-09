Kein anderes Bundesland kann so viel grünen Strom produzieren wie Bayern

CSU oder Augsburger Allgemeine verbreiteten falsche Zahlen



Am 26.9.22 schrieb die Augsburger Allgemeine: „Der Freistaat ist der größte Stromproduzent bei den Erneuerbaren Energien. Das geht aus Antworten des Bundeswirtschaftsministeriums auf Fragen der CSU-Landesgruppe hervor, die unserer Redaktion vorliegen.“



Die Behauptung ist falsch. Denn es kommt auf die aus Erneuerbaren Energien erzeugten Kilowattstunden an. Und da liegt Bayern in Deutschland nicht vorne. In Niedersachsen, das zudem ein Drittel weniger Fläche als Bayern hat, wurde laut den offiziellen Zahlen des Länderarbeitskreises Energiebilanzen von 2019 (https://www.lak-energiebilanzen.de/eingabe-statisch/?a=e360 ) erheblich mehr Strom aus Erneuerbarer Energie erzeugt als in Bayern. Bezieht man die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien auf die Landesfläche, liegt Bayern sogar im Vergleich aller Bundesländer weit hinten.



Man muss sich klar machen, dass die Angaben über die Leistung der Stromerzeuger in Kilowatt was anderes sind als die Angaben über die Stromerzeugung in Kilowattstunden. Denn beispielsweise die Solaranlagen erzeugen mit einem Kilowatt im Jahr rund 1.000 Kilowattstunden. Die Windkraftanlagen jedoch je nach Standort 2000 bis 3.500 Kilowattstunden und die Biogasanlagen und Wasser-kraftwerke noch mehr.



Die drei alten Atomländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen sind heute die größten Stromimportländer in Deutschland. Während in Hessen die Stromimportzahlen sinken, steigen sie noch in Baden-Württemberg und Bayern. Baden-Württemberg ist allerdings flächenmäßig nur halb so groß wie Bayern und zugleich fast doppelt so dicht besiedelt. Je mehr Fläche ein Land hat und so weniger dicht besiedelt es ist, umso leichter kann es mit Solar und Windkraftanlagen Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugen. So erzeugt auf die Fläche bezogen Baden-Württemberg sogar erheblich mehr Windstrom als Bayern. Beide Länder versagen jedoch seit Jahren beim Ausbau der Windkraft. Wobei in Baden-Württemberg zumindest die Zahlen neu gebauter Windkraftanlagen steigen.



Raimund Kamm



