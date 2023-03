Landtagswahl 2023 in Bayern: Wie sehen die Umfrage-Ergebnisse aus?

Hier finden Sie aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Bayern-Wahl 2023. Am Tag der Landtagswahl werden hier auch die Wahlergebnisse veröffentlicht.

In Bayern findet 2023 im Gegensatz zur Neuwahl in Berlin eine Landtagswahl ganz regulär statt. Die Menschen im Freistaat können dann ihr Kreuz bei der Partei machen, die sie am liebsten für die kommenden fünf Jahre in Regierungsverantwortung sehen würden. Der Termin für die Landtagswahl 2023 in Bayern ist der 8. Oktober.

Geprägt wird der Wahlkampf schon jetzt von weitreichenden Krisen wie den Klimawandel, den Ukraine-Krieg und die Inflations- und Energiepreiskrise. Momentan scheinen die Wählerinnen und Wähler den Krisenbewältigungskurs der Regierung aus CSU und Freien Wählern in Bayern zu honorieren.

Aktuelle Umfragen sehen Söders Kurs im Aufwind. Es wird auch an den Oppositionsparteien und ihren Spitzenkandidatinnen- und kandidaten liegen, ob sich dieser Trend bis zur Wahl fortsetzen wird.

Wir halten Sie hier über neueste Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl 2023 in Bayern auf dem Laufenden und informieren Sie auch am Wahlabend an dieser Stelle über Prognosen, erste Hochrechnungen und Wahlergebnisse.

Bayern-Wahl 2023: Aktuelle Umfrage-Ergebnisse

Meinungsforschungsinstitute erheben regelmäßig, wie die Menschen in Bayern wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre. Allerdings geben solche Umfragen immer nur ein Stimmungsbild zur Zeit der Befragung wieder. Die Wahlergebnisse können schon deswegen anders ausfallen, weil viele Wähler noch unentschlossen sind.

Wie sehen die Umfragewerte aktuell aus? Hier finden Sie zwei aktuelle Umfragen.

Civey-Umfrage im Auftrag der Augsburger Allgemeinen (Februar 2023)

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Augsburger Allgemeine ergab, dass die Regierung aus CSU und Freien Wählern weiterhin eine klare Mehrheit hätte. So sehen die Ergebnisse vom 16. Februar aus:

CSU: 39 Prozent (-3)

Grüne: 18 Prozent (+1)

Freie Wähler: 12 Prozent (+2)

AfD: 10 Prozent (+1)

SPD: 9 Prozent (0)

FDP: 4 Prozent (0)

Linke: 2 Prozent (-1)

Sonstige: 6 Prozent (0)

Umfrage von Forsa (Februar 2023)

Auf diese Werte kommt die Forsa-Umfrage, die am 17. Februar veröffentlicht wurde:

CSU : 42 Prozent (0)

: 42 Prozent (0) Grüne 16 Prozent (-2)

AfD: 9 Prozent (-4)

FW : 10 Prozent (0)

: 10 Prozent (0) SPD : 10 Prozent (+1)

: 10 Prozent (+1) FDP : 3 Prozent (-1)

Wahlergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern erfahren Sie am Wahlabend an dieser Stelle. Vorher werden hier Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Alles neu: So könnte man das Stühlerücken der bayerischen Parteienspitzen von SPD und Grünen bezeichnen. Die CSU dagegen wird an Amtsinhaber Markus Söder festhalten, auch wenn die offizielle Kür des Franken noch aussteht.

Die aussichtsreichsten Verfolger der CSU, die bayerischen Grünen, gehen nach bundespolitischem Vorbild mit einer Doppelspitze aus Katharina Schulze und Ludwig Hartmann in den Wahlkampf. Die SPD hat im September Florian von Brunn zu ihrem neuen Spitzenkandidaten gekürt.

Die FDP dagegen wird mit ihrem alten Fraktionschef Martin Hagen versuchen, den negativen Wahlumfragen zu trotzen und den Wiedereinzug in den Landtag zu sichern. Auch die Freien Wähler dürften an ihrem populärsten Kandidaten, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, festhalten. Einzig die bayerische AfD wird sich erst im Frühjahr entscheiden, wer für sie ins Rennen geht.

Wahlergebnisse der letzten Bayern-Wahl im Jahr 2018

2018 fand die letzte Landtagswahl in Bayern statt. Damals konnte sich die CSU mit mehr als 37 Prozent klar als stärkste Kraft durchsetzen, benötigte aber einen Koalitionspartner zum Regieren. Dadurch kam es zum Bündnis mit den Freien Wählern. Das waren das Wahlergebnis im Jahr 2018:

CSU : 37,2 Prozent (-10,4)

: 37,2 Prozent (-10,4) Grüne: 17,6 Prozent (+9,0)

FW : 11,6 Prozent (+2,6)

: 11,6 Prozent (+2,6) AfD : 10,2 Prozent (+10,2)

: 10,2 Prozent (+10,2) SPD : 9,7 Prozent (-10,9)

: 9,7 Prozent (-10,9) FDP : 5,1 Prozent (+1,8)

: 5,1 Prozent (+1,8) Linke: 3,2 Prozent (+1,1)

Andere: 5,4 Prozent (-3,3)