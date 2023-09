Nach Flugblatt-Affäre: CSU verliert deutlich, Freie Wähler bleiben stabil

Wenn man die Wähler(Befragten)wanderung so ansieht, dann tendieren aber eher bisherige CSU-Wähler nun zu den Freien Wählern. Wie passt das mit Ihrer Logik zusammen?



Ich glaube Markus Söder konnte hier nicht mehr herausholen und hat in meinen Augen fair gehandelt. Hätte er Aiwanger entlassen, wäre die Tendenz wohl noch deutlicher. Ich glaube, er muss nun ausbaden, was SPD, Grüne und die FDP in den letzten Wochen angestachelt haben: Es ist eher unwahrscheinlich dass ein eingefleischter SPD'ler oder Grüner zu den Freien Wählern überlaufen wird. Die Unentschlossen sind eher im konservativen Lager bei CSU und FDP zu suchen, die nun offenbar mehr Solidarität für Aiwanger zum Ausdruck bringen wollen. Aber keine Sorge, die Ampel wird aufgrund ihrer misratenen, aktuallen Politik schon auch noch ihre Quittung bekommen.

