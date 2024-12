Wie eine Initiative den Bundestag diverser machen möchte

„Dem deutschen Volke“, so steht es auf dem Reichstagsgebäude geschrieben. Unübersehbar, 16 Meter breit. Der Bundestag soll die Bevölkerung vertreten, ein echter Querschnitt ist er jedoch nicht. Die meisten Abgeordneten haben studiert, viele Bevölkerungsgruppen sind kaum repräsentiert – lediglich zwei Arbeiter und acht Abgeordnete aus der Land- und Forstwirtschaft sind aktuell vertreten. Seit 2021 ist das Parlament zwar deutlich jünger und weiblicher, auch mehr Menschen mit Migrationsgeschichte sind eingezogen. Doch mit der kommenden Neuwahl könnte sich dieser Trend wieder umkehren.

Im Bundestag sind viele Berufsgruppen unterrepräsentiert

In einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2022 gaben über 51 Prozent der Befragten an, mit dem Funktionieren der Demokratie wenig bis überhaupt nicht zufrieden zu sein. Auch die im November erschienene „Leipziger Autoritarismus-Studie“ der Universität Leipzig kommt zu diesem Ergebnis: Die ablehnende Haltung von Teilen der Bevölkerung gegenüber der Demokratie hat sich vertieft und die Unzufriedenheit mit der Regierung, aber auch mit der Demokratie, hat weiter zugenommen.

Ein Umstand, den die Berliner Initiative „Brand New Bundestag“ ändern möchte. Die 2019 gegründete überparteiliche Bürgerinitiative setzt sich dafür ein, die Breite der Gesellschaft in die Parlamente zu bringen. Bei der kommenden Wahl begleitet sie 16 Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen, SPD und FDP mit einer persönlichen Betreuung auf ihrem Weg in den Bundestag.

Andrea Wörle ist eine von ihnen: Die 39-Jährige ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, lebt mit einer Frau zusammen und tritt nun für die Grünen im Allgäu an. Erfahrung im Wahlkampf besitze Wörle als ehemalige EU-Spitzenkandidatin der bayrischen Grünen bereits. „Mit der vorgezogenen Neuwahl steht ein Wahlkampf im Schnellverfahren an“, erklärt die frühere Finanzjournalistin. „Mich kennen durch die Europawahl schon viele Menschen. Dennoch ist der Zeitdruck höher geworden, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.“

Allgäuerin Andrea Wörle (Grüne) bringt als ehemalige EU-Spitzenkandidatin schon Erfahrungen im Wahlkampf mit. Foto: Vincent Grundke (Archivbild)

An die Initiative könne Wörle etwa kleinere Recherche-Aufträge vergeben, am hilfreichsten sei bisher die Rhetorik-Schulung gewesen, sagt sie. Bei diesem Sprach-Workshop arbeiten die Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam mit einem Mentor an ihren Reden. Samuel Brielmaier, Co-Geschäftsführer bei Brand New Bundestag, erläutert: „Man muss die Sprache der Politik sprechen können, um dort erfolgreich zu sein. Wir helfen den Kandidatinnen und Kandidaten ein Stück weit, sie zu lernen.“

Die Initiative „Brand New Bundestag“ unterstützt 16 Kandidierende bei der Bundestagswahl

Metaphern, Floskeln und leere Worthülsen – der bekannte Soziologe Niklas Luhmann erfand einst für diese Redeweise den Ausdruck „Lingua Blablativa“. Doch diese Sprache müssen aufstrebende Politikerinnen und Politiker beherrschen, wenn sie sich durchzusetzen wollen, sagt Brielmaier: „Die erste und größte Eingangshürde bei jeder Wahl ist die Nominierung im eigenen Landesverband. Zunächst müssen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre eigenen Parteimitglieder überzeugen.“ Durch die neue Wahlrechtsreform habe sich der innerparteiliche Wettbewerb um die besten Listenplätze nochmals intensiviert. „Der nächste Bundestag wird bedeutend kleiner sein – und da vor allem neue Gesichter auf die hinteren Listenplätze oder die nächste Wahl vertröstet wurden, ist die Gefahr groß, dass er auch weniger divers wird.“

Eine feststehende Liste, welche Kriterien die Politikerinnen und Politiker mitbringen sollten, um gefördert zu werden, gebe es nicht – progressive Menschen und Ideen, sowie mutige Lösungen seien gesucht. Bei dieser Bundestagswahl unterstützt die Initiative zwar nur Mitglieder der Ampelparteien, generell versteht sich „Brand New Bundestag“ jedoch als überparteilich. Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen 2023 verhalf die Initiative etwa der CDU-Politikerin Hetav Tek in das Landesparlament der Freien Hansestadt Bremen.

Die Augsburgerin Anna Rasehorn (SPD) wurde von der Initiative im vergangenen Jahr auf ihrem Weg in den Landtag unterstützt. Foto: Maximilian Koenig (Archivbild)

Nur eine Partei schließt „Brand New Bundestag“ ausdrücklich aus: Die AfD. Die Werte würden sich zu sehr von den Vorstellungen der Initiative unterscheiden. Denn laut Brielmaier geht es nicht nur um eine erfolgreiche Wahl, weiterhin soll ein überparteiliches Netzwerk mit zukunftsgerichteten Politikerinnen und Politikern aufgebaut werden.

Zu diesem Netzwerk der Initiative zählt auch die 33-jährige Anna Rasehorn. „Brand New Bundestag“ begleitete sie im vergangenen Jahr bei der Landtagswahl, nun sitzt die SPD-Vizechefin für Augsburg Ost im Landtag. „Als junge Mutter war der Wahlkampf manchmal ziemlich nervenaufreibend und viel. Der regelmäßige Austausch bot mir einen geschützten Raum, um sich mit anderen auszutauschen“, sagt die ehemalige Altenpflegehelferin.