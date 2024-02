Ulm

Experte: „Die AfD ist wie ein Staubsauger für Rechtsextremisten“

Plus Der Journalist Lucius Teidelbaum klärt im Club „Gleis 44“ über die rechte Szene im Südwesten auf. Er geht dabei auch auf die Lage in Ulm und Neu-Ulm ein.

Von Thomas Vogel

Nach der Großdemo in Ulm gegen die AfD und den Rechtsextremismus am 20. Januar, nun vergangenen Freitag die Aufklärung im Detail und im kleineren Rahmen. Doch es waren dann immerhin weit über 100 Besucherinnen und Besucher und damit so viele, dass der Veranstaltungsraum im Jugendclub Gleis 44 förmlich aus allen Nähten platzte. Ein aufmerksames Publikum, das beileibe nicht nur aus Jugendlichen bestand, interessierte sich für die rechte Szene im Südwesten, die so aufgesplittert ist, dass Referent Lucius Teidelbaum aus Tübingen den selbstgesteckten Rahmen von einer Stunde für seinen Vortrag weit überzog.

Das berichtet der Experte über die rechte Szene in der Region

Seit vielen Jahren beobachtet der freie Journalist und mehrfache Buchautor Organisationen und Netzwerke einer Szene, die sich oft unter dem Radar der Öffentlichkeit organisiert und bewegt. So aufgesplittert und untereinander in Konkurrenz stehend sie auch sind, gebe es auf der anderen Seite ideologische Klammern, die alle Grüppchen und Gruppierungen vereine. Einig sei man sich in der Ablehnung der liberalen Moderne wie auch des Feminismus, inhärent sei ihrem Denken die Menschenfeindlichkeit. Innerhalb der extremen Rechten, die sich vermehrt wiederum in Bündnissen zusammenschließe, grassierten – weitere Klammer – völkisch-nationalistische Vorstellungen mit dem Ziel einer „homogenen Gesellschaft“, aus der sie ausschließen würden, was nicht in ihr Weltbild passt.

