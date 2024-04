Brandenburg-Wahl 2024: Alle Ministerpräsidenten seit 1990

In Brandenburg wird in diesem Jahr ein neuer Ministerpräsident gewählt. Seit der ersten Landtagswahl im Jahr 1990 gab es bis heute drei Ministerpräsidenten.

Brandenburg wählt im Jahr 2024 einen neuen Landtag. Am Sonntag, 22. September 2024, sind die Menschen in Brandenburg – sofern sie einige Bedingungen erfüllen – aufgerufen, wählen zu gehen. Bei der Wahl wird aber nicht nur ein neuer Landtag gewählt, sondern dadurch auch ein neuer Ministerpräsident.

Der brandenburgische Ministerpräsident ist, wie die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung erklärt, der gewählte Regierungschef des Landes Brandenburg. In der Regel beträgt die Amtszeit eines Ministerpräsidenten fünf Jahre, bis zur nächsten planmäßigen Landtagswahl, wenn er nicht bereits früher zurücktritt oder vom Landtag per Misstrauensvotum abgesetzt wird.

In der jungen Geschichte des ostdeutschen Bundeslandes Brandenburg gab es bis heute drei Ministerpräsidenten seit 1990. Wer waren die Männer an der Spitze des neuen Bundeslandes?

Übrigens: Laut den aktuellen Umfragen könnte es nach der Wahl in Brandenburg zu einem Wechsel auf dem Posten des Ministerpräsidenten kommen.

Brandenburg-Wahl 2024: Wer waren die bisherigen Ministerpräsidenten?

Bisher gab es in Brandenburg drei Ministerpräsidenten, alle wurden von der selben Partei gestellt. Das waren die bisherigen Ministerpräsidenten Brandenburgs laut der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung:

Amtszeit von bis Ministerpräsident Partei 1.11.1990 26.06.2002 Manfred Stolpe SPD 26.06.2002 28.08.2013 Matthias Platzeck SPD 28.08.2013 heute Dietmar Woidke SPD

Kurz vor der Wahl in Brandenburg wird auch noch in zwei anderen ostdeutschen Bundesländern gewählt. Am Sonntag, den 1. September 2024 sind die Bürger in Sachsen und in Thüringen ebenfalls zur Landtagswahl aufgerufen.

Schon gewusst? Bisher gab es in Brandenburg sieben Landtagswahlen, die immer die SPD gewann.