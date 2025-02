Bundestagswahl 2025: Testen Sie Ihr Wissen zum deutschen Parlament!

Planmäßig sollte die nächste Wahl des Deutschen Bundestags erst im September 2025 stattfinden. Die anhaltenden Streitigkeiten innerhalb der Ampelregierung endeten allerdings damit, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Finanzminister Christian Lindner (FDP) entließ und die Regierungskoalition zerfiel.

Damit finden die Wahlen zum 21. Deutschen Bundestag bereits sieben Monate früher als ursprünglich geplant statt. Mit unserem Quiz zur Bundestagswahl können Sie testen, wie gut Sie sich mit dem Wahlsystem in Deutschland, dem Bundestag und der Wahl des Bundeskanzlers auskennen. Viel Spaß!

60 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar sind nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes basierend auf dem Zensus 2022 etwa 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Die können dann mit ihrer Erst- und ihrer Zweitstimme darüber entscheiden, wie der Bundestag für die kommenden vier Jahre zusammengesetzt sein wird.

Erste Prognosen und Hochrechnungen werden bei der Bundestagswahl bereits um 18 Uhr, also kurz nach der Schließung der Wahllokale, bekannt gegeben. Diese Prognosen basieren auf den sogenannten „Exit Polls“, bei denen Wählerinnen und Wähler an den Wahllokalen anonym zu ihrer Wahl befragt werden. In der Regel steht schon mit diesen ersten Prognosen fest, welche Parteien die Gewinner und welche die Verlierer der Wahl sind.

Mit den endgültigen Ergebnissen kann dann in der Nacht oder am frühen Montagmorgen gerechnet werden. Bei der Bundestagswahl im September 2021 wurde das Endergebnis beispielsweise am Montagmorgen um fünf Uhr veröffentlicht.

Regierungsbildung kann noch etwas dauern

Bis schlussendlich eine neue Regierung gebildet und ein Kanzler gewählt wird, kann allerdings einiges an Zeit vergehen. Wie schwierig die Regierungsbildung wird und wie lange dieser Vorgang dementsprechend dauert, hängt vor allem davon ab, wie viele Parteien nach der Wahl 2025 in den Bundestag einziehen werden. Ob Linke, BSW oder FDP in den Bundestag kommen, entscheidet darüber, ob eine Zweierkoalition für die Regierung ausreicht. Sollten etwa alle drei genannten Parteien den Einzug in das Parlament schaffen, bräuchte es für die Regierungsbildung wohl ein Dreierbündnis.