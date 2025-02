Wann kommen Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen heute am Wahlabend?

Am Wahlabend am 23. Februar richten sich die Blicke auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025. Während Prognosen und Hochrechnungen nach dem Schließen der Wahllokale schnell veröffentlicht werden, dauert es bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse etwas länger.

In der Regel steht schon mit den Prognosen fest, welche Parteien die Gewinner und welche die Verlierer der Wahl sind. Vier Parteien waren mit Bundeskanzlerkandidaten in den Wahlkampf gezogen: die SPD mit dem bisherigen Kanzler Olaf Scholz, die Union aus CDU und CSU mit Friedrich Merz, die AfD mit Alice Weidel und die Grünen mit Robert Habeck.

In diesem Artikel erfahren Sie, um welche Uhrzeit die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 vorliegen könnten. Und Sie lesen auch, wann die Prognose und wann die erste Hochrechnung dieser Neuwahl feststehen, die durch das Aus der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP nötig wurde.

Übrigens: Vor dem Wahltag finden Sie bei uns immer die aktuellen Umfrage-Ergebnisse zur Bundestagswahl 2025.

Bundestagswahl 2025: Wann gibt es die Prognose?

Die Wahllokale haben am Tag der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Erst mit dem Schließen beginnt die Auszählung – das gilt auch für die Wahlzettel, die per Briefwahl zur Bundestagswahl 2025 eingeschickt wurden.

Dennoch werden die ersten Prognosen zur Neuwahl direkt um 18 Uhr veröffentlicht. Das ist möglich, da sie nicht auf der Auszählung basieren, sondern auf den sogenannten "Exit Polls". Bei diesen Umfragen werden die Wählerinnen und Wähler an den Wahllokalen anonym dazu befragt, wem sie ihre Erststimme und ihre Zweitstimme gegeben haben.

Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen bei dieser Wahltagsbefragung außerdem angeben, für wen sie sich bei der Bundestagswahl 2021 entschieden hatten. Damit lässt sich die Wählerwanderung zwischen den Parteien ermitteln. „Auf der Basis dieser Befragungen entsteht die Prognose, die um 18 Uhr in der ARD präsentiert wird“, erklärt das Umfrageinstitut Infratest dimap.

Wann wird die erste Hochrechnung zur Bundestagswahl 2025 veröffentlicht?

Während die ersten Prognosen erfahrungsgemäß schon ein gutes Bild vermitteln, sind die Hochrechnungen noch einmal genauer. Die basieren nämlich tatsächlich auf der Auszählung und sind damit ein Zwischenstand. Die erste Hochrechnung wurde bei den vergangenen Bundestagswahlen schon ab 18.15 Uhr veröffentlicht. Im Laufe des Wahlabends werden die Hochrechnungen mit dem Fortschreiten der Auszählung immer genauer.

Ergebnis-Uhrzeit: Wann kommen die Bundestagswahl-Ergebnisse 2025?

Wer auf das vorläufige Endergebnis zur Bundestagswahl 2025 wartet, muss mehr Geduld haben. Damit ist erst in der Nacht oder am Morgen des nächsten Tages zu rechnen. Zur Orientierung: Bei der Wahl im Jahr 2021 wurde das Ergebnis am nächsten Morgen um etwa 5 Uhr veröffentlicht, 2017 lag das vorläufige Endergebnis gegen 5.30 Uhr vor.

Das endgültige amtliche Ergebnis der Bundestagswahl 2025 muss dann noch durch den Bundeswahlausschuss festgestellt werden, was noch einmal einige Wochen dauern wird. Nach der vergangenen Wahl am 26. September 2021 wurde das endgültige Wahlergebnis nach fast drei Wochen am 15. Oktober bestätigt, wie auf der Seite bundestag.de nachzulesen ist.

Mit dem Wahlergebnis steht aber noch nicht fest, wie die Regierung genau aussehen wird – wenn nicht gerade eine Partei überraschenderweise die absolute Mehrheit holt. Der Wahlgewinner muss in Koalitionsverhandlungen mit weiteren Parteien gehen, um eine Bundesregierung zu bilden, die eine Mehrheit im Parlament hat.

Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird übrigens nicht direkt von den Bürgern gewählt. Diese Wahl liegt bei den neu gewählten Abgeordneten im Bundestag.

Übrigens: Aktuelle News zur Bundestagswahl 2025 lesen Sie in unserem Live-Ticker.