In Kriegszeiten: Warum junge Menschen zur Bundeswehr gehen

Plus Schlechte Ausrüstung, zu wenig Personal: Probleme gab es bei der Bundeswehr zuhauf. Der Krieg in der Ukraine macht die Truppe nun für einige zum attraktiven Arbeitgeber.

Manch einer wächst mit muhenden Kühen und bimmelnden Kirchenglocken auf. Niklas Schumachers Kindheit dagegen prägten donnernde Kampfflugzeuge und Flecktarnuniformen. Seine Heimat Lagerlechfeld, südlich von Augsburg, war lange Jahre Stützpunkt eines der ältesten Verbände der deutschen Luftwaffe. „Ich hab’ von klein auf immer die Tornados gehört“, sagt der 16-Jährige mit den leicht zerzausten Haaren und dem etwas zu großen olivgrünen Kapuzenpulli. „Am Kindergarten war die Einflugschneise, und überall waren junge Leute in Uniform unterwegs – wahrscheinlich eine frühkindliche Prägung“, ergänzt seine Mutter, die neben ihm steht und lächelt. Ihr Sohn möchte sein Geld später nicht mit einem Werkstatt- oder Bürojob verdienen, er will Feldwebel werden.