Corona-Isolation: Was gilt in welchem Bundesland?

In Deutschland sind die Corona-Regeln in jedem Land unterschiedlich. In welchem Bundesland gilt noch eine Isolationspflicht? Wir haben alle Informationen zusammengefasst.

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, für den galt lange Zeit eine Isolationspflicht. Virologe Christian Drosten erklärte erst kürzlich, dass die Pandemie zu Ende sei. In Deutschland gelten allerdings immer noch bestimmte Corona-Regeln. Doch in welchem Bundesland gilt jetzt noch eine Isolationspflicht? Wir haben alle Informationen für Sie zusammengefasst.

Gibt es in Bayern noch eine Isolationspflicht?

Eine Isolationspflicht für positiv Getestete gibt es in Bayern seit dem 16. November 2022 nicht mehr.

Stattdessen gibt es allerdings Schutzmaßnahmen, die einzuhalten sind, sobald man Kenntnis von einem positiven Test hat. Die Maßnahmen sind folgende:

Maskenpflicht : Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss außerhalb der eigenen Wohnung eine Maske tragen. Ausreichend ist dafür eine medizinische Maske. Diese muss nicht unter freiem Himmel getragen werden, wenn zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann und nicht in Innenräumen, in denen man sich alleine aufhält. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag, Personen die ein ärztliches Attest besitzen keine Maske tragen zu müssen sowie Gehörlose und schwerhörige Menschen und ihre Begleitpersonen.

Die Schutzmaßnahmen beginnen sofort nach der Kenntnis eines positiven Coronatests und enden frühestens nach Ablauf von fünf Tagen. Wichtig dabei ist, dass nach fünf Tagen seit mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr aufgetreten sind. Spätestens nach zehn Tagen gelten die Schutzmaßnahmen dann nicht mehr.

Grundsätzlich empfiehlt der Bürgerbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung bei einem positiven Coronatest zuhause zu bleiben. Weiterhin wird eine freiwillige Isolation empfohlen. Unnötige Kontakte, öffentliche Veranstaltungen sowie Gastronomiebesuche sollen vermieden werden.

Gibt es in Baden-Württemberg noch eine Isolationspflicht?

Auch in Baden-Württemberg wurde die Isolationspflicht für Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, abgeschafft.

Allerdings gilt für diese Personen eine fünftägige Maskenpflicht mit einer FFP2-Maske oder einer medizinischen Maske außerhalb der Wohnung, wie die Landesregierung von Baden-Württemberg mitteilte.

Wenn im Freien ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann, ist es auch möglich die Maske abzunehmen. Noch nicht eingeschulte Kinder sind von der Maskenpflicht befreit.

Menschen, die Corona-positiv sind, dürfen mindestens fünf Tage nach dem Test keine medizinisch-pflegerischen Einrichtungen besuchen. Das gilt auch für Massenunterkünfte und Justizvollzugsanstalten.

Gibt es in Berlin noch eine Isolationspflicht?

In Berlin gilt weiterhin eine Isolationspflicht für Menschen, die einen positiven Coronatest haben. Die Wohnung darf also nicht verlassen werden. Ausnahmen sind nur ein weiterer Corona-Test, eine medizinische Behandlung oder ein medizinischer Notfall. Auch Besuch darf nicht empfangen werden.

Das soll sich allerdings Mitte Februar ändern: Die Isolationspflicht soll in Berlin am 13. Februar dieses Jahres fallen. Das will die Senatsverwaltung für Gesundheit dem Senat nach eigener Aussage empfehlen.

Bis dahin muss ie Quarantäne mindestens fünf und maximal zehn Tage nach Kenntnis des positiven Tests eingehalten werden. Dabei gilt der erste Tag der Isolation, als der Tag nach dem positiven Test. Nach zehn Tagen ist die Quarantäne automatisch vorbei und ein erneuter Test ist nicht nötig.

Wer die Quarantäne schon vorher beenden möchte, muss mindestens für 48 Stunden symptomfrei sein. Zudem wird ein negativer Corona-Test benötigt. Ein "Freitesten" ist frühestens am 5. Tag der Isolation möglich. Sollte das Testergebnis schon früher negativ ausfallen, kann die Isolation trotzdem nicht verkürzt werden. Es werden nur PCR-Tests und Antigen-Schnelltests durch geschultes Personal akzeptiert.

Gibt es in Brandenburg noch eine Isolationspflicht?

In Brandenburg gilt für Corona-positive Personen eine Isolationspflicht von mindestens fünf Tagen. Nach maximal zehn Tagen ist die Quarantäne beendet. Die Wohnung darf nur für einen Corona-Test oder einen Arztbesuch verlassen werden.

Wer für 48 Stunden keine Symptome mehr hat, kann frühestens ab dem fünften Tag der Isolation die Quarantäne beenden. Nach Angaben des Landes Brandenburg ist ein Test dann nicht mehr nötig.

Ebenso wie in Berlin soll die Isolationspflicht am 13. Februar fallen. In Brandenburg will das Gesundheitsministerium die Landkreise entsprechend anweisen.

Gibt es in Bremen noch eine Isolationspflicht?

In Bremen müssen Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, seit Februar nicht mehr in Isolation. "Das Infektionsgeschehen geht zurück. Und für uns immer ganz wichtig ist die Auslastung der Betten in den Krankenhäusern, auch die geht zurück. Und deshalb halte ich das durchaus für verantwortlich", sagte Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).

Gibt es in Hamburg noch eine Isolationspflicht?

In Hamburg müssen Personen mit einem positiven Corona-Test nicht mehr Isolation. Seit 1. Februar 2023 ist die die Isolationspflicht gefallen. Wer krank ist, sollte aber trotzdem zuhause bleiben, empfiehlt die Gesundheitsbehörde.

Gibt es in Hessen noch eine Isolationspflicht?

In Hessen wurde die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufgehoben. Dafür gelten allerdings Schutzmaßnahmen.

Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist, muss für fünf Tage nach dem Test einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das gilt im Freien und in Innenräumen dann, wenn kein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen garantiert werden kann. Die Maske muss nicht getragen werden, wenn die kontaktierte Person selbst positiv ist oder zum gleichen Haushalt gehört. Kinder unter sechs Jahren und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, sind von der Pflicht ausgenommen.

Das Land Hessen empfiehlt auch nach den vorgeschriebenen fünf Tagen noch eine Maske zu tragen, wenn die Symptome weiterhin bestehen. Eine Selbstisolation ist zwar nicht mehr verpflichtend, wird aber dennoch für fünf Tage nach dem positiven Test empfohlen.

Schülerinnen und Schüler sind in den ersten 48 Stunden nachdem die Symptome abgeklungen sind vom Präsenzunterricht befreit, wenn diese die Isolation fortsetzen. Sollte die Schule Distanzunterricht anbieten, müssen die Schüler daran teilnehmen.

Gibt es in Mecklenburg-Vorpommern noch eine Isolationspflicht?

In Mecklenburg-Vorpommern müssen sich Personen, die sich mit Covid-19 infiziert haben, in Isolation begeben. Diese dauert mindestens fünf Tage und kann erst beendet werden, wenn zuvor 48 Stunden lang keine Symptome mehr aufgetreten sind.

Ab dem sechsten Tag sollten Betroffene täglich einen Antigen-Selbsttest durchführen. Fällt dieser positiv aus, soll bis zu einem negativen Ergebnis weitergetestet werden. Die Quarantäne dauert maximal zehn Tage.

Personen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten, brauchen einen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test, um ihre Arbeit wieder aufzunehmen.

Gibt es in Niedersachsen noch eine Isolationspflicht?

In Niedersachsen galt die Isolationspflicht bis zum 31. Januar 2023. Seit Februar ist die Absonderungsverordnung ausgelaufen und wird nicht erneut verlängert.

Als Daniela Behrens (SPD) im Januar - noch in ihrer Funktion als Niedersachsens Gesundheitsministerin - diese Änderung ankündigte, sprach sie von einem "richtigen Schritt in Richtung Normalität im Umgang mit Covid-19".

Gibt es in Nordrhein-Westfalen noch eine Isolationspflicht?

In NRW besteht für Corona-Infizierte seit dem 1. Februar ebenfalls keine Isolationspflicht mehr. Hintergrund ist das abgeschwächte Infektionsgeschehen. Trotzdem müssen Infizierte zum Teil weiterhin Regeln beachten: Wer einen positiven Test hat, darf Einrichtungen für vulnerable Personen - etwa Krankenhäuser oder Pflegeheime - für fünf volle Tage nach dem positiven Test nicht besuchen.

Achtung: Der Tag der Testung wird dabei nicht mitgerechnet. Für Beschäftigte in diesen Einrichtungen gibt es weiterhin ein Tätigkeitsverbot bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses. Außerdem hat die Landesregierung für sie eine dringende Empfehlung ausgesprochen.

Gibt es in Saarland noch eine Isolationspflicht?

Im Saarland wurde die Isolationspflicht abgeschafft. An ihre Stelle tritt dafür eine Maskenpflicht für Personen, die mittels eines Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests positiv auf Corona getestet wurden. Die Maskenpflicht gilt für fünf Tage, sobald die Wohnung verlassen wird.

Auf die Maske kann unter folgenden Voraussetzungen verzichtet werden:

Wenn im Freien ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen möglich ist

von 1,5 Metern zu anderen Personen möglich ist Wenn die positiv getestete Person sich in Innenräumen allein aufhält

Bei Kindern, die noch nicht eingeschult sind

Bei zwingenden Erfordernissen, wie einer notwendigen (zahn-) medizinischen oder therapeutischen Behandlung

Diese Schutzmaßnahme endet frühestens fünf Tage nach dem positiven Test, aber nur dann wenn der Betroffene 48 Stunden symptomfrei war. Spätestens nach zehn Tagen muss keine Maske mehr getragen werden.

Die Landesregierung Saarland rät dazu, dass corona-positive Personen sich nicht in Menschenansammlungen begeben und den Kontakt zu anderen möglichst reduzieren, insbesondere zu vulnerablen Gruppen. Außerdem wird empfohlen, sich nach einem positiven Test in Selbstisolation zu begeben.

Gibt es in Sachsen noch eine Isolationspflicht?

In Sachsen gilt ab Februar keine Isolationspflicht mehr. Von 3. Februar an greifen dort nur noch die Basisregeln und es gibt keine landeseigenen Corona-Schutzmaßnahmen mehr. Damit fallen auch die vom Freistaat vorgegebenen Masken- und Testpflichten in Gemeinschaftseinrichtungen für Geflüchtete und Obdachlose, Frauen-, Kinder- und Männerschutzeinrichtungen sowie im Maßregelvollzug weg. Es werde jedoch das Tragen von Masken im ÖPNV und in öffentlich zugänglichen Innenräumen empfohlen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, hieß es vom Gesundheitsministerium.

Gibt es in Sachsen-Anhalt noch eine Isolationspflicht?

Wer in Sachsen-Anhalt Corona-positiv ist, muss nicht mehr in Isolation. Seit 1. Februar ist auch dort die Regelung ausgelaufen. Das heißt: Sachsen-Anhalter, die mit dem Coronavirus infiziert sind, müssen sich nicht mehr zu Hause absondern. Im Land gebe es eine gute Impfquote und eine Grundimmunität in der Bevölkerung, hieß es vom Gesundheitsministerium des Bundeslandes. Im Krankheitsfall sollten Menschen aber zu Hause bleiben und ihre Kontakte reduzieren.

Gibt es in Schleswig-Holstein noch eine Isolationspflicht?

Eine Isolationspflicht gibt es in Schleswig-Holstein nicht mehr. Wer einen positiven Corona-Test vorliegen hat, muss dafür aber fünf Tage lang außerhalb der Wohnung in Innenräumen eine Maske tragen. Das gilt für alle Betroffenen ab dem 6. Lebensjahr. Unter freiem Himmel empfiehlt das Land Schleswig-Holstein eine Maske zu tragen oder einen Abstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einzuhalten.

In dieser Zeit ist es verboten, medizinische und pflegerische Einrichtungen zu besuchen. Mit Corona infizierte Kinder dürfen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen nicht betreten.

Für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und mobilen Pflegediensten gilt in diesem Zeitraum ein Beschäftigungsverbot.

Gibt es in Thüringen noch eine Isolationspflicht?

In Thüringen gilt keine Isolationspflicht mehr. Seit dem 2. Februar ist die Isolationspflicht für Corona-Infizierte in Thüringen abgeschafft. Betroffene müssen sich nicht mehr "häuslich absondern", wie es bislang die Corona-Verordnung des Freistaates vorgesehen hatte.

Stattdessen greift dann eine "generelle Maskenpflicht" außerhalb der eigenen Wohnung. Der Zutritt zu Krankenhäusern oder Pflegeheimen sowie zu bestimmten Gemeinschaftsunterkünften ist ihnen nicht gestattet. Medizinische oder pflegerische Tätigkeiten sind bei einer Infektion außerdem weiter untersagt. Diese Vorgaben gelten für Infizierte über fünf Tage bzw. bis mindestens 48 Stunden nach dem Ende der Symptome. Ohne Symptome enden die Einschränkungen spätestens nach zehn Tagen.

Gibt es in Rheinland-Pfalz noch eine Isolationspflicht?

Die Isolationspflicht wurde in Rheinland-Pfalz am 26. November 2022 abgeschafft. Dafür gelten jetzt neue Schutzmaßnahmen für Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Betroffene müssen außerhalb der eigenen Wohnung durchgehend eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske tragen.

Außerdem gibt es für Betroffene ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot in Einrichtungen, wie Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Die Pflicht zur Isolation gilt nur noch für positiv getestete Personen, die aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können.

Kinder, die positiv getestet, aber noch nicht eingeschult sind, müssen keine Maske tragen und sich auch nicht isolieren.

Auch wenn es keine Maskenpflicht mehr gibt, empfiehlt das Land Rheinland-Pfalz Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, den Kontakt mit anderen Personen zu reduzieren, öffentliche Veranstaltungen oder Gastronomie zu meiden und - wenn möglich - ihrer Arbeit von der eigenen Wohnung aus nachzugehen.