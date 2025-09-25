Aufschwung, aber keine Erholung: Deutsche Wirtschaft kommt langsam auf die Beine

Die deutsche Wirtschaft kommt langsam wieder auf die Beine, die „Talsohle“ sei durchschritten. So prognostizieren es die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten. Für dieses Jahr erwarten die Forscher eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent, in der Frühjahrsprognose lag der Wert noch bei 0,1. Für 2026 werden 1,3 Prozent Zuwachs erwartet, 2027 dann 1,4.
Aber es sind, um im Bild zu bleiben, „wackelige Beine“, auf denen die deutsche Wirtschaft steht. So formulierte es zumindest Geraldine Dany-Knedlik, Konjunkturexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), am Donnerstag. Oder weniger metaphorisch ausgedrückt: Der Zuwachs ist ein Aufschwung, „aber keine Erholung“.
Gestützt wird die Zunahme vor allem durch die expansive Finanzpolitik der Bundesregierung
Anders als in früheren Aufschwung-Phasen profitieren nicht das verarbeitende Gewerbe und der Export, stattdessen legen vor allem die Binnenwirtschaft und der Dienstleistungs- beziehungsweise der öffentliche Sektor zu. Als Gründe für das langsame Wachstum nennen die Forscher die hohen Lohnstück- und Energiekosten, den anhaltenden Fachkräftemangel und „eine weiterhin abnehmende Wettbewerbsfähigkeit.“
Gestützt wird die Zunahme vor allem durch die expansive Finanzpolitik der Bundesregierung. Die hat aber einen entscheidenden Haken: Sie „kaschiert die Wachstumsschwäche nur“. So wachse das Produktionspotenzial bis Ende des Jahrzehnts nur um 0,2 Prozent. Denn die Milliarden werden in erster Linie in das Militär, den Straßen- und den Tiefbau investiert. Und damit in Sektoren, deren Auslastung ohnehin schon hoch ist. Beim Militär fließen die Investitionen außerdem zu einem gewichtigen Teil ins Ausland.
Die Wirtschaft reagiert alarmiert. Die Lage „ist so ernst wie seit Jahrzehnten nicht mehr“, sagte Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, unserer Redaktion. Es sei völlig unverständlich, dass die Koalition „angesichts dieser beunruhigenden Lage über Steuererhöhungen diskutiert. Was wir brauchen, sind Investitionsanreize.“ Am Donnerstag wurde zum Beispiel bekannt, dass die Firma Bosch 13.000 Mitarbeiter entlässt. Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, sagte: „Aktuell haben wir noch die Chance, unsere Zukunft selbst zu gestalten. Wenn wir diese Chance verpassen, übernehmen das andere für uns – Unternehmen, die abwandern; Finanzmärkte, die uns abstrafen; Wähler, die sich in noch deutlich stärkerem Umfang extremistischen Parteien zuwenden.“
Die Forscher nennen Maßnahmen, um wieder auf Kurs zu kommen
Positiver bewertet die SPD die Lage. „Das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz wirkt als klarer antizyklischer Wachstumsimpuls“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Armand Zorn unserer Redaktion. „Wir kaschieren keine strukturellen Schwächen, sondern wirken ihnen kräftig entgegen.“ Auch, wenn das Sondervermögen allein die Probleme nicht löse.
Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung gäbe es. Die Forscher haben einige Handlungsanweisungen herausgearbeitet. So fordern sie, den internationalen Handel zu stärken, etwa das „Mercosur-Abkommen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen“. Nationale Alleingänge dagegen sollten vermieden werden, das schade einseitig der deutschen Wirtschaft. Als Beispiel nennen sie den Klimaschutz. Zentral für die Institute ist auch die Rente. „Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre, den Nachhaltigkeitsfaktor wieder aufleben zu lassen“, schreiben sie in ihrem Bericht. Damit wurde bis zu seiner Aussetzung die Rente an die demografische Entwicklung angepasst und allzu starke Rentenerhöhungen gedämpft.
Die Regierung verspricht, zu handeln. „Wir streben neue Außenhandelspartnerschaften in aller Welt an“, sagte Armand Zorn, „digitalisieren mit Hochdruck unsere Verwaltung und senken die Energiekosten für Industrie und Verbraucher. In dieser Kombination werden wir unsere Wirtschaft umfassend stärken können”.
Aufschwung? +0,2% sind kein Aufschwung - das ist Schwankung um die Null. Dazu wird im Artikel ja korrekt erwähnt"...stattdessen legen vor allem die Binnenwirtschaft und der Dienstleistungs- beziehungsweise der öffentliche Sektor zu." Die Staatsquote lag bereits 2024 bei knapp 50% und wird 2025 weiter steigen. Aber nur weiter so, schreibt jetzt von "Aufschwung" und bemerkt morgen, dass ihr über den Aufstieg der Afd geschrieben habt. >> Als Gründe für das langsame Wachstum nennen die Forscher die hohen Lohnstück- und Energiekosten, den anhaltenden Fachkräftemangel und „eine weiterhin abnehmende Wettbewerbsfähigkeit.“ <<
Bosch "entlässt" nicht 13.000 Beschäftigte, sondern baut in den nächsten 5 Jahren 13.000 Arbeitsplätze ab. "Entlassen" wird dabei wohl kaum jemand. Erstaunlich ist aber, dass sich darüber nun alle wundern. Seit Jahren wird darüber geredet, dass für die Produktion von E-Autos wesentlich weniger Personal benötigt wird. Der Auto-Zulieferer Bosch hätte sich frühzeitig darauf einstellen und neue Geschäftsfelder aufbauen können. Das wurde wohl versäumt.
Das nenne ich ein Herbeigerede eines Wirtschaftsaufschwungs. Ich sehe keine Anzeichen eines Aufschwungs. Die Firmen wandern ab, die Arbeitslosigkeit steigt, die Energiepreise sind exorbitant. Wie kann man da eine Erholung sehen? Mit diesem Kanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil wird unser Land schneller an die Wand gefahren als unter der Ampel. Was haben wir nur für eine politische Führung? Herrn Klingbeil darf man nicht kritisieren, er hat ja so ein empfindliches Seelchen und Herr Merz verspricht und verspricht aber dann tut er genau das Gegenteil.
