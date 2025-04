Die Wehrpflicht ist dreist – und trotzdem nötig

Ja, das dauernde Berieseln in TV und Radio wirkt. Plötzlich sind anscheinend mehr Menschen für Krieg als für den Frieden. Warum denn eigentlich? Die Behauptung, dass der russische Präsident nach der Ukraine auch gegen irgendeinen NATO-Staat Krieg führen will ist doch Hirnrissig, da das Kräfteverhältnis eindeutig auf Seite der NATO ist. Rüstungsausgaben ungefähr 9:1, ohne USA immer noch 430 Mrd : 300 Mrd. Also, was soll die Angstmacherei. Fangt endlich an Verhandlungen zu führen, dann bleiben wir vom nächsten Krieg verschont. Und glaubt nicht alles, was man euch weis machen will. Und rennt den Kriegsgeilen nicht hinter her. Sonst werdet ihr in einem Alptraum aufwachen. Und dann werdet ihr wissen, dass Krieg kein (Computer)spiel ist. In einer Zeit, in der die Infrastruktur am Boden liegt, die Schulen marode sind, brauchen wir gewiss kein Militär und keinen Krieg, der nicht nur horrende Summen und u.U. auch das Leben kostet. Habt den Mut euch eures eigenen Verständes zu bedienen.