Ampel beschließt 300-Euro-Bonus, Entlastung beim Tanken, billige Nahverkehr-Tickets

@ Harald



Wer jammerrt denn? Fakt ist, wer nicht arbeitet braucht auch kein ermäßigten Sprit. Wer arbeitet schon und da ist es vollkommen gleichgültig wer welches Auto fährt. Sie scheinen einwillkommener Nährboden für Framing zu sein. SUV, das böse Wort. :D



Schon mal geschaut wieviele Fahrzeuge von den Ökos und den Muttis herumgekarrt werden, die mindestens (!) so viel Sprit verbrauchen wie ein durchscnittliches "SUV"? Vans und insbesondere VW Busse? Sprit Säufer, Platz verschwender und schwer wie sonstwas. DIe ganzen Vans die herum gurken mit ein bis zwei Personen, den Coffee to go Becher in der Hand?



Ich bleibe dabei, wer sich von den anderen alimentieren lässt braucht keinen billigeren Sprit. Wer arbeiten geht schon.



Allerdings und das ist richtig, wer Hartz IV bezieht, der sollte angepasste Sätze für die Heizkosten erhalten und das 1/1 mit der Teuerung.

