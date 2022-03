Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Dmytro Kuleba und Andrij Melnyk sind immer wieder auf Bildschirmen der deutschen Talkshows zu sehen. Werden der ukrainische Außenminister oder sein Botschafter in Deutschland in die Runden zugeschaltet, prallen meist zwei Welten aufeinander: auf der einen Seite die deutsche Selbstwahrnehmung, noch immer erstaunt ob der sogenannten Zeitenwende – auf der anderen Seite der Überlebenskampf der Ukrainerinnen und Ukrainer. „Unsere Kinder werden getötet, unsere Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Das heißt, Sie sollten zugeben, dass Sie einen Fehler gemacht haben und diesen Fehler korrigieren", mahnt der Außenminister eindringlich. Die Reaktion der deutschen Politik genügt den Vertretern der Ukraine nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz sehen immer mehr in der Rolle des Bremsers.

Der Tag: Knapp drei Wochen nach dem Beginn des Krieges äußerten sich Russlands Außenminister Sergej Lawrow und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vorsichtig optimistisch zu einem möglichen Kriegsende. Unterdessen gingen die russischen Angriffe auf ukrainische Städte weiter. In einem Krankenhaus der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol warf die Ukraine russischen Streitkräften eine Geiselnahme von rund 400 Zivilisten vor. Die Lage in einigen ukrainischen Städten wie Isjum im Nordosten des Landes, das von der russischen Armee belagert wird, oder der Stadt Mariupol, die seit Tagen vollständig eingeschlossen ist, gilt als katastrophal. Der Internationale Gerichtshof hat unterdessen angeordnet, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab am Mittwoch in Den Haag einer Klage der Ukraine gegen Russland statt.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen.

Die Lage: Yuliia und ihr Hund flüchten in die Gänge unter dem Wohnhaus, wenn die Sirenen im ukrainischen Schytomyr heulen. Sie und die Nachbarn haben gelernt, sich von der Angst ums eigene Leben abzulenken. Etwa 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner lebten vor dem Angriff auf die Ukraine in Schytomyr. Mittlerweile ist laut kommunaler Verwaltung fast die Hälfte geflohen, in andere Landesteile, nach Deutschland, nach Polen. Yuliia und ihr Hund sind geblieben. Wie schafft man das? Till Mayer hat .

Die Region: Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Der Angriff auf das Land könnte sich in Deutschland daher auch auf die Preise von Lebensmitteln auswirken. Das liegt nicht nur an gestiegenen Kosten für Getreide, sondern auch den Gaspreisen, die Unternehmen belasten. Viktoria Gerg hat unter anderem eine Bäckerei in der Region gefragt, wie sich der Krieg auf sie auswirkt. "Wenn diese Zeit vorbei ist, müssen wir schauen, wie sich der Preis entwickelt hat", sagt der Chef.

Der ukrainische Präsident spricht in einer historischen Rede per Live-Schalte vor dem US-Kongress. Er will Flugzeuge und Flugabwehrraketen für die Ukraine.

Wolodymyr Selenskyj appelliert an US-Kongress: "Jeder Tag ein 11. September"

Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine – und über all dem schwebt der Kampf gegen den Klimawandel. Der FDP ist für solides Haushalten angetreten, jetzt stemmt er sich gegen ein Schulden-Stigma.

Finanzminister Christian Lindner in Schuldennöten

Der Staatssekretär stört sich an Melnyks Ausdrucksweise. Nach Kritik an seiner eigenen Äußerung entschuldigte er sich bei dem Botschafter.

SPD-Politiker rudert nach heftiger Kritik an ukrainischem Botschafter zurück

Jutta Gurkmann, die neue Chefin der Verbraucherzentralen, fordert wegen explodierender Energiekosten, Familien und Geringverdiener mit 1000 Euro zu entlasten.

Hohe Energiekosten: Verbraucherzentralen fordern 1000 Euro Zuschuss für Familien

