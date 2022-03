Ampel einigt sich: Zweites Energie-Entlastungspaket kommt

Seit Mittwochabend haben die Spitzen der Koalition über ein Entlastungspaket als Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise verhandelt. Nun gibt es einen Durchbruch.

Die Spitzen der Ampel-Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP haben sich auf ein Entlastungspaket angesichts der gestiegenen Energiepreise verständigt. Geplant sind "umfangreiche und entschlossene Maßnahmen" zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstagmorgen aus Koalitionskreisen erfuhr. Die Koalition habe sich außerdem auf Maßnahmen zur Stärkung der "energiepolitischen Unabhängigkeit" verständigt. Die Parteivorsitzenden stellen die Maßnahmen um 11 Uhr vor. Die Gespräche hatten am Vorabend um 21 Uhr begonnen.

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch bestätigte im ZDF-"Morgenmagazin" eine Einigung der Koalition auf ein Entlastungspaket. Details nannte er nicht. Es gehe darum, die "Mitte der Gesellschaft" zu entlasten, nicht nur bei der Mobilität, sondern auch bei Heizkosten, sagte Miersch. Er sprach von sehr konstruktiven Gesprächen. Er sei "froh und glücklich", dass es gelungen sei, ein zweites Entlastungspaket zu schnüren. Miersch war Mitglied einer Arbeitsgruppe der Koalition.

In der Debatte waren mehrere Maßnahmen, um Bürger und Unternehmen zu entlasten. Ein Vorstoß von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner für einen Tankzuschuss war allerdings auf Widerstand bei den Koalitionspartnern gestoßen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte seinem Finanzminister von der FDP eine klare Ansage gemacht. Der Tankrabatt, lieber Christian Lindner, kommt nicht. Wörtlich sagte es Scholz bei seiner Rede im Bundestag am Mittwoch so: „Ein Aushebeln von Marktmechanismen oder Dauersubventionen gerade auf fossile Energie wird es nicht geben“. Ein solcher Abschlag sei finanziell nicht durchzuhalten und "ökologisch ein völlig falscher Anreiz". Nun hatte sich der FDP-Chef mit seinem Vorschlag weit aus dem Fenster gelehnt. Damit er nicht rausfällt, braucht das Regierungsbündnis eine Ersatzentlastung gegen die enorm gestiegenen Spritpreise.

Alle Parteien sind sich einig: "Wir wollen ein Paket schnüren"

Deshalb versammelten sich die Spitzen aller drei Ampel-Parteien am Mittwochabend, um einen Ausweg zu suchen. Vorbesprechungen hatten in den vergangenen Tagen keinen Durchbruch gebracht. Im Vorfeld lagen einige konkrete Vorschläge auf dem Tisch, wie der Energiepreisschock für Verbraucher und Haushalte gedämpft werden kann. „Wir wollen ein Paket zusammenschnüren“, verlautete aus allen drei Parteien.

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben am Mittwochabend über ein zweites Energie-Entlastungspaket beraten. Das Photo stammt von der Vorstellung des Koalitionsvertrages. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Um nicht als gelähmt zu erscheinen, sollte bei dem Zusammentreffen ein Kompromiss erreicht werden. Denn der Kanzler hat am Donnerstag keine Zeit, da er die Bundesrepublik auf den Sondergipfeln der Nato, der EU und der G7-Gemeinschaft vertritt. Scholz hat den Wählerinnen und Wählern aber im Bundestag versprochen, dass auf das erste Entlastungspaket noch ein zweites oben draufgesattelt wird. Der Koalitionsausschuss ist das Spitzengremium für Abstimmungen zwischen den Regierungsparteien. Vertreten sind dort unter anderem die Partei- und Fraktionschefs sowie wichtige Minister und Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Lesen Sie dazu auch

Ein Vorstoß von FDP-Chef und Finanzminister Christian Linder für einen Tankzuschuss war auf Widerstand bei den Koalitionspartnern gestoßen. SPD und Grüne wollen Mobilität zwar auch günstiger machen, dabei aber Menschen mit kleinem Einkommen stärker entlasten. Die Grünen dringen zudem auf Maßnahmen zum Energiesparen.

Statt eines Tankrabatts könnte die FDP einen Einmal-Rabatt auf die KFZ-Steuer bekommen, der Unternehmen und privaten Autofahrern gleichermaßen zugute käme, wie aus der Beschlussvorlage des sogenannten Koalitionsausschusses hervorgeht.

Energiegeld soll vorgezogen werden

Wenn es bei dem Papier bleiben, werden die Grünen doppelt punkten. Ab 2023 würde der Einbau neuer Gasheizungen verboten und das Wahlkampfversprechen „Energiegeld“ vorgezogen. Bis zum Oktober soll das Finanzministerium einen Weg finden, wie alle – ob Baby oder Greis – den Betrag per Überweisung erhalten können.

Als Richtwert für das Energiegeld stehen 75 Euro pro Jahr im Raum. Es war ursprünglich dafür gedacht, die stetig steigende Belastung aus der CO2-Steuer auszugleichen. Nun dient es als Notfallantwort auf die in die Höhe geschossenen Ausgaben für Strom, Gas, Benzin und Diesel.

Video: dpa

Für die SPD im Körbchen liegt eine Einmalzahlung von Familien mit Kindern analog zum Corona-Bonus, der wegen der Pandemie ausgezahlt wurde. Außerdem drängen die Genossen auf eine Energiepreis-Pauschale für alle Arbeitnehmer. Sie soll nach Einkommen gestaffelt werden. Haushalte mit kleinem Einkommen erhielten mehr, Gutverdiener weniger. Allerdings verbirgt sich hinter der Idee keine direkte Auszahlung, sondern ein Zusatzbetrag, der über die Steuererklärung verrechnet würde. Die Hilfe machte sich also erst 2023 bemerkbar.

Das erste Entlastungspaket wirkt ab dem Sommer: Vor allem ärmere Haushalte profitieren

Die Koalition hatte bereits vor vier Wochen ein ersten Entlastungspaket zusammengebunden, das mehrere Milliarden Euro schwer ist. Der russische Überfall auf die Ukraine hat es aber zu mickrig erscheinen lassen. Dabei profitieren ärmere Haushalte davon im Umfang von mehreren Hundert Euro.

Der Großteil davon soll im Sommer wirksam werden. Einziger Punkt, der bereits als Nachschlag unter SPD, Grünen und FDP geeint war, ist die Verdopplung des einmaligen Heizkostenzuschusses. Bedürftige, die alleine leben, erhalten 270 statt 135 Euro, Zwei-Personen-Haushalte bekommen nun 350 Euro.

Dass die Ampel-Koalition am Ende alle auf dem Papier stehenden Vorschläge absegnet, wird nicht erwartet. Finanzminister Lindner hat ohnehin schon einen Haushalt vorgelegt, der eine Neuverschuldung von 200 Milliarden Euro vorsieht. (mit dpa)