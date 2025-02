Wahlkreis Berlin-Lichtenberg: Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die Bundestagswahl 2025 findet am 23. Februar 2025 statt. Dann bestimmen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland über den neuen Bundestag. Die Wählerinnen und Wähler haben dabei zwei Stimmen: Die Erststimme gilt den Direktkandidaten in den Wahlkreisen, während die Zweitstimme über die Sitzverteilung der Parteien im Parlament entscheidet.

Ein bedeutender Aspekt für die Parteien ist dieses Mal das neue Wahlrecht, das eine Verkleinerung des Bundestages vorsieht. Durch die Reform soll die Anzahl der Abgeordneten reduziert und das Parlament effizienter gestaltet werden. Nun kann es passieren, dass ein erfolgreicher Direktkandidat doch nicht in den Bundestag einzieht, wenn seiner Partei basierend auf dem Zweitstimmen-Ergebnis nicht genug Sitze zustehen. Die Ergebnisse aus dem Wahlkreis Berlin-Lichtenberg gibt es nach der Auszählung hier im Artikel.

Wahlergebnisse für Berlin-Lichtenberg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Im Wahlkreis Berlin-Lichtenberg entscheiden die Wahlberechtigten über ihre Vertretung im Deutschen Bundestag. Es kann vor Ort im Wahllokal oder per Briefwahl gewählt werden. Der Wahlkreis trägt die Nummer 85 und befindet sich im Osten der Hauptstadt. Er umfasst den elften Bezirk von Berlin, einschließlich der zehn Ortsteile. Die Wahlergebnisse für Berlin-Lichtenberg zur Bundestagswahl 2025 werden nach der Auszählung im folgenden Datencenter veröffentlicht.

Berlin-Lichtenberg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 85?

Der Wahlkreis 85 setzt sich aus folgenden Ortsteilen des Bezirks Lichtenberg zusammen:

Friedrichsfelde

Karlshorst

Falkenberg

Lichtenberg

Malchow

Wartenberg

Neu-Hohenschönhausen

Alt-Hohenschönhausen

Fennpfuhl

Rummelsburg

Seit der Wiedervereinigung ist dieser Wahlkreis eine Hochburg der Partei Die Linke. Bei jeder Bundestagswahl konnte Die Linke bisher das Direktmandat gewinnen.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Berlin-Lichtenberg

Bei der letzten Bundestagswahl 2021 setzte sich Gesine Lötzsch von Die Linke mit 25,8 Prozent der Erststimmen als Direktkandidatin durch. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis lag bei 71,7 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für Berlin-Lichtenberg.

Die Erststimmen:

Gesine Lötzsch (Die Linke): 25,8 Prozent

Anja Ingenbleek (SPD): 19,4 Prozent

Laura Dornheim (Grüne): 13,6 Prozent

Wilfried Nünthel (CDU): 12,5 Prozent

Dietmar Drewes (AfD): 12,3 Prozent

Lina Noreen Thiel (FDP): 6,0 Prozent

Sonstige: 10,3 Prozent

Die Zweitstimmen:

SPD: 23,0 Prozent

Die Linke: 18,3 Prozent

Grüne: 15,4 Prozent

AfD: 12,7 Prozent

CDU: 12,0 Prozent

FDP: 6,9 Prozent

Sonstige: 11,7 Prozent