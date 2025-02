Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf: Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die Bundestagswahl findet am 23. Februar 2025 statt. Bei der Wahl bestimmen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages für die kommende Legislaturperiode. Die Wahlberechtigten geben zwei Stimmen ab: Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat im jeweiligen Wahlkreis gewählt, während die Zweitstimme über die Sitzverteilung der Parteien im Bundestag entscheidet.

Alle Infos rund um den Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf finden Sie hier im Artikel. Nach der Auszählung werden hier auch die Wahlergebnisse veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Berlin-Marzahn-Hellersdorf: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am Wahltag der Bundestagswahl 2025 entscheiden die Bürgerinnen und Bürger in Berlin-Marzahn-Hellersdorf über ihre politische Vertretung im Deutschen Bundestag. Dafür ist am Wahltag die Wahlbenachrichtigung mitzuführen, alternativ war vorher auch die Briefwahl möglich. Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf werden nach dem Schließen der Wahllokale ermittelt. Sobald die Stimmen ausgezählt sind, sind die aktuellen Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 über das Datencenter abrufbar.

Berlin-Marzahn-Hellersdorf: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 84?

Der Wahlkreis 84 umfasst die folgenden Ortsteile des Bezirks Marzahn-Hellersdorf in Berlin:

Marzahn

Biesdorf

Kaulsdorf

Mahlsdorf

Hellersdorf

Seit seiner Gründung nach der Wiedervereinigung war der Wahlkreis eine Hochburg der Partei Die Linke (vormals PDS). Von der ersten Bundestagswahl nach der Wiedervereinigung bis 2017 konnte die Linke das Direktmandat durchgehend gewinnen.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf

Bei der Bundestagswahl 2021 erreichte Mario Czaja (CDU) 29,7 Prozent der Erststimmen und sicherte sich somit das Direktmandat. Zuvor war die langjährige Bundestagsabgeordnete Petra Pau (Die Linke) mehrfach als Direktkandidatin erfolgreich gewesen. Die Wahlbeteiligung lag im Wahlkreis bei 67,5 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für Berlin-Marzahn-Hellersdorf:

Erststimmen

Mario Czaja (CDU): 29,7 Prozent

Petra Pau (Die Linke): 21,8 Prozent

Thomas Braun (AfD): 16,0 Prozent

Enrico Bloch (SPD): 14,4 Prozent

Anne Thiel-Klein (Grüne): 6,2 Prozent

Alice Schmidt (FDP): 4,5 Prozent

Sonstige: 7,5 Prozent

Zweitstimmen:

SPD: 22,9 Prozent

AfD: 17,3 Prozent

CDU: 16,7 Prozent

Die Linke: 15,9 Prozent

Grüne: 8,6 Prozent

FDP: 7,2 Prozent

Sonstige: 11,4 Prozent