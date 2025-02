Wahlkreis Brandenburg a. d. Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

In 299 Wahlkreisen entscheidet sich bei der Bundestagswahl 2025, welche Parteien und Spitzenkandidaten in den Bundestag einziehen. Am 23. Februar 2025 wird in den Wahllokalen mittels der Erst- und Zweitstimmen gewählt. Alternativ konnten alle Wählerinnen und Wähler ihre Stimme vorher per Briefwahl abgeben.

Das gilt auch für die Menschen im Wahlkreis Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I. Hier erfahren Sie alles Wichtige zum 60. Wahlkreis in der Bundesrepublik Deutschland: wie die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 aussehen, welche Orte zum Wahlkreis gehören und wie hier die Ergebnisse 2021 ausgefallen sind.

Wahlergebnisse für Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale sind am 23. Februar 2025 bis 18 Uhr geöffnet. Die Stimmen der Briefwähler werden gemeinsam mit den Stimmzetteln aus den Wahllokalen nach deren Schließung erfasst und ausgewertet. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Berlin-Reinickendorf werden nach der Auszählung der Stimmen hier im Datencenter bereitgestellt.

Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I: Welche Orte gehören bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 60?

Der Bundestagswahlkreis 60, Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I, liegt im Bundesland Brandenburg. Er umfasst die Stadt Brandenburg an der Havel sowie mehrere Gemeinden aus drei Landkreisen:

Potsdam-Mittelmark:

Beelitz

Bad Belzig

Groß Kreutz (Havel)

Kloster Lehnin

Seddiner See

Treuenbrietzen

Werder (Havel)

Wiesenburg/Mark

Beetzsee

Brück

Niemegk

Wusterwitz

Ziesar

Havelland:

Milower Land

Premnitz

Rathenow

Teltow-Fläming:

Jüterbog

Niedergörsdorf

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I

Bei der Bundestagswahl 2021 stellten sich im Wahlkreis Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I insgesamt 19 Parteien mit Landeslisten zur Wahl. Zudem bewarben sich 14 Direktkandidaten um das Mandat im Deutschen Bundestag. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,7 Prozent.

Sonja Eichwede von der SPD setzte sich hier mit 32,1 Prozent der Erststimmen durch und gewann das Direktmandat im Wahlkreis 60. Die SPD erhielt mit 33,3 Prozent auch die meisten Zweitstimmen.

Hier sind die genauen Ergebnisse der Erststimmen aus dem Jahr 2021:

Sonja Eichwede (SPD): 32,1 Prozent

Dietlind Tiemann (CDU): 20,1 Prozent

Axel Brösicke (AfD): 16,5 Prozent

Tobias Bank (Die LINKE): 8,7 Prozent

Alexandra Pichl (GRÜNE): 6,5 Prozent

Patrick Meinhardt (FDP): 6,4 Prozent

Sonstige: 9,7 Prozent

Die Zweitstimmen:

SPD: 33,3 Prozent

AfD: 16,4 Prozent

CDU: 15,3 Prozent

GRÜNE: 8,4 Prozent

Die LINKE: 8,3 Prozent

FDP: 8,2 Prozent

Sonstige: 10,2 Prozent