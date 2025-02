Wahlkreis Cottbus – Spree-Neiße: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 findet die nächste Bundestagswahl statt. Einer der 299 Wahlkreise in Deutschland ist der Wahlkreis Cottbus – Spree-Neiße in Brandenburg. In diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu dieser Wahl. Nach der Auszählung werden hier die Wahlergebnisse veröffentlicht. Zudem gibt es einen Überblick über die zum Wahlkreis gehörenden Städte und Gemeinden sowie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 zum Vergleich.

Wahlergebnisse für Cottbus – Spree-Neiße: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale im Wahlkreis Cottbus – Spree-Neiße sind am 23. Februar 2025 von 8 Uhr am Morgen bis 18 Uhr am Abend geöffnet. Direkt im Anschluss beginnt die Auszählung der Stimmen. Auch die per Briefwahl abgegebenen Stimmen werden dann ausgewertet und in das Gesamtergebnis einbezogen.

Nach der Auszählung werden hier die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Cottbus – Spree-Neiße veröffentlicht. Erfahren Sie, welcher Kandidat das Direktmandat gewinnt und wie die Parteien in diesem Wahlkreis abgeschnitten haben.

Cottbus – Spree-Neiße: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 64?

Der Wahlkreis Cottbus – Spree-Neiße (Wahlkreis 64) liegt im Bundesland Brandenburg und umfasst die kreisfreie Stadt Cottbus sowie den gesamten Landkreis Spree-Neiße. Zum Wahlkreis gehören demnach mehrere Gemeinden sowie Ämter mit ihren zugehörigen Ortschaften.

Nachfolgend eine genaue Übersicht der Städte und Gemeinden im Wahlkreis:

Cottbus

Drebkau – Drjowk

Forst (Lausitz) – Baršć

Guben

Spremberg – Grodk

Welzow – Wjelcej

Kolkwitz – Gołkojce

Neuhausen/Spree – Kopańce

Schenkendöbern

Briesen – Brjazyna

Burg (Spreewald) – Bórkowy (Błota)

Dissen-Striesow – Dešno-Strjažow

Guhrow – Góry

Schmogrow-Fehrow – Smogorjow-Prjawoz

Werben – Wjerbno

Döbern – Derbno

Felixsee – Feliksowy Jazor

Groß Schacksdorf-Simmersdorf

Jämlitz-Klein Düben

Neiße-Malxetal – Dolina Nyse a Małkse

Tschernitz – Cersk

Wiesengrund – Łukojce

Drachhausen – Hochoza

Drehnow – Drjenow

Heinersbrück – Móst

Jänschwalde – Janšojce

Peitz – Picnjo

Tauer – Turjej

Teichland – Gatojce

Turnow-Preilack – Turnow-Pśiłuk

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Cottbus – Spree-Neiße

Ein Rückblick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021: Die Wahlbeteiligung lag bei 74,9 Prozent. Das Direktmandat sicherte sich Maja Wallstein (SPD) mit 27,6 Prozent der Erststimmen, dicht gefolgt von Daniel Münschke (AfD) mit 25,7 Prozent.

Die Erststimmen im Überblick:

Maja Wallstein (SPD): 27,6 Prozent

Daniel Münschke (AfD): 25,7 Prozent

Markus Niggemann (CDU): 16,7 Prozent

Laura Schieritz (FDP): 9,0 Prozent

Christian Görke (LINKE): 8,8 Prozent

Heide Schinowsky (GRÜNE): 3,7 Prozent

Sonstige: 8,4 Prozent

Die Zweitstimmen:

SPD: 28,5 Prozent

AfD: 24,3 Prozent

CDU: 13,8 Prozent

FDP: 10,7 Prozent

LINKE: 7,6 Prozent

GRÜNE: 5,5 Prozent

Sonstige: 9,5 Prozent