Wahlkreis Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Alle vier Jahre findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. Die nächste Wahl wurde allerdings auf den 23. Februar 2025 vorgezogen. An diesem Tag können alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen abgeben und so die Zusammensetzung des Parlaments mitbestimmen.

Bei der Wahl 2025 gilt eine Wahlrechtsreform, die die Zahl der Abgeordneten reduziert. Künftig werden statt aktuell 736 Sitzen nur noch 630 Mandate vergeben, um das Parlament zu verkleinern, effizienter zu gestalten und Geld einzusparen. Einer dieser 299 Wahlkreise lautet Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III. Nach der Wahl werden hier die aktuellen Ergebnisse für den 62. Wahlkreis veröffentlicht. Zudem gibt es einen Vergleich mit den Wahlergebnissen der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III zur Bundestagswahl 2025 werden nach der Auszählunghier im Datencenter veröffentlicht. So lässt sich auch prüfen, wie genau die Umfragen zur Wahl waren.

Die Wahllokale sind am 23. Februar 2025 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch Briefwahl war möglich. Die Stimmen der Briefwahl werden zusammen mit den Urnenwahl-Stimmen nach Wahlschluss ausgezählt.

Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 62?

Der Bundestagswahlkreis Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III (Wahlkreis 62) liegt im Bundesland Brandenburg. Er umfasst den gesamten Landkreis Dahme-Spreewald sowie den Landkreis Teltow-Fläming, mit Ausnahme der Städte Ludwigsfelde, Jüterbog und Niedergörsdorf, die zum 60. und 61. Wahlkreis gehören.

Gemeinden im Landkreis Dahme-Spreewald:

Königs Wusterhausen

Lübben (Spreewald) – Lubin (Błota)

Luckau

Mittenwalde

Wildau

Bestensee

Eichwalde

Heideblick

Heidesee

Märkische Heide – Markojska Góla

Schönefeld

Schulzendorf

Zeuthen

Alt Zauche-Wußwerk – Stara Niwa-Wózwjerch

Byhleguhre-Byhlen – Běła Góra-Bělin

Jamlitz

Lieberose

Neu Zauche – Nowa Niwa

Schwielochsee – Gójacki Jazor

Spreewaldheide – Błośańska Góla

Straupitz (Spreewald) – Tšupc (Błota)

Bersteland

Drahnsdorf

Golßen

Kasel-Golzig

Krausnick-Groß Wasserburg

Rietzneuendorf-Staakow

Schlepzig – Slopišća

Schönwald

Steinreich

Unterspreewald

Groß Köris

Halbe

Märkisch Buchholz

Münchehofe

Schwerin

Teupitz

Die dazugehörigen Gemeinden im Landkreis Teltow-Fläming:

Baruth/Mark

Luckenwalde

Trebbin

Zossen

Am Mellensee

Blankenfelde-Mahlow

Großbeeren

Nuthe-Urstromtal

Rangsdorf

Dahme/Mark

Dahmetal

Ihlow

Niederer Fläming

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III

Bei der Bundestagswahl 2021 traten im Wahlkreis Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III insgesamt 19 Parteien an. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,9 Prozent.

Das sind die Ergebnisse der Erststimmen:

Sylvia Lehmann (SPD): 26,5 Prozent

Jana Schimke (CDU): 19,9 Prozent

Steffen Kotré (AfD): 17,6 Prozent

Carsten Preuß (Die Linke): 9,1 Prozent

Lars Hartfelder (FDP): 7,9 Prozent

Gerhard Kalinka (GRÜNE): 7,1 Prozent

Sonstige: 12,0 Prozent

Das sind die Ergebnisse der Zweitstimmen:

SPD: 28,5 Prozent

AfD: 17,9 Prozent

CDU: 16,3 Prozent

FDP: 9,9 Prozent

GRÜNE: 8,4 Prozent

Die Linke: 7,8 Prozent

Sonstige: 11,1 Prozent